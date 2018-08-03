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Опасность мотоциклистов– это миф. Латвийские байкеры - не самоубийцы, и никто из них специально не создает аварийных ситуаций, а наоборот, старается ездить так, чтобы не мешать другим участникам дорожного движения. Об этом в эфире радио Baltkom в программе "Утро на Балткоме" заявил президент Латвийской ассоциации мотоклубов Айварс Фрейманис.

"Мы даже когда на зеленый свет переезжаем перекресток, смотрим, свободна ли дорога. Одна ошибка с нашей стороны – это или травма, или инвалидность, или не дай Бог что пострашнее. Это миф, что мы не смотрим, куда едем, мы не камикадзе. Мы хотим жить и смотрим по сторонам, не угрожает ли нам что-нибудь", - сказал Фрейманис.

Он также отметил, что в прошлом году ни один мотоциклист не погиб в авариях. А негативный образ мотоциклиста, по мнению главы латвийских байкеров, создан голливудским кинематографом.

"Образ мотоцикла создал Голливуд. Он показал, что мотоциклисты плохие, все нарушают, они злые, подходить к ним нельзя, они хорошо никогда не ответят. Спасибо Голливуду! Он так поработал в 60-70-е годы, что мы до сих пор не можем опомниться", - сказал Фрейманис.

Он отметил, что год от года все же отношение к мотоциклистам становится лучше – и в обществе, и среди водителей.