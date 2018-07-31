Эксклюзив |

Одна из участниц Pussy Riot Вероника Никульшина, которая выбежала на поле во время финала чемпионата мира по футболу, в эксклюзивном блиц- интервью радио Baltkom рассказала, что обязательно повторила бы акцию "Милиционер входит в игру".

Никульшина в данный момент находится под стражей. Она отметила, что задеражаные периодически подвергаются унижениям, а их права не соблюдаются.

"Обращаются с нами по-разному – в ОП Лужники плохо. В спецприемнике все в рамках закона, хотя с печальной периодичностью страдает человеческое достоинство, права и нормы", - рассказала Никульшина.

По ее словам, она бы снова приняла участие в такой акции протеста несмотря на все последствия.

"В день акции была гроза - и снаружи и внутри. Я бы повторила ее , это бесспорно", - указала Вероника Никульшина.

Напомним, четверо участников арт-группы Pussy Riot выбежали на поле во время финала ЧМ-2018, в котором Хорватия играла с Францией. Как объяснили представители группы, они устроили акцию "Милиционер вступает в игру". Участников акции задержали и вывели с поля. Среди них была Вероника Никульшина.

Момент, когда четыре человека выбежали на поле, а вслед за ними бросились сотрудники охраны, попал в эфир. При этом камеры, как это и предписывают принципы ФИФА, вскоре переключились на другие объекты, а режиссер трансляции включил повторы опасных моментов игры, которая на время инцидента была приостановлена.

Как сообщает "Дождь", Никульшина и другие участники акции были арестованы на 15 суток и содержались в спецприемниках, возле которых были задержаны повторно 30 июля, и доставлены в отдел полиции при спорткомплексе "Лужники".