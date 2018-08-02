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Согласно правилам Кабинета министров, условия труда считаются подходящими, если температура в помещении при сидячей работе не превышает +28 градусов и находится в пределах +26 градусов при работе, подразумевающей физические нагрузки. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала руководитель отдела по сотрудничеству и развитию Государственной трудовой инспекции Линда Матисоне, комментируя установившуюся жаркую погоду в Латвии.

"После 2010 года были разработаны определенные требования к рабочему месту сотрудника по типу его трудовой деятельности. Если работа офисная и подразумевает сидячий образ жизни, то температура в помещении не должна быть выше 28 градусов. Если при этих же обстоятельствах существуют физические нагрузки, то температура в помещении должна быть в пределах 15-26 градусов. Правда, это не относится к тем людям, которые работают под открытым небом. На такие профессии, упомянутые нормативные акты не распространяются, и нет такой директивы, которая бы освобождала их от работы из-за жаркой погоды", - сказала Матисоне.

Она посоветовала в случае возникновения дискомфорта на рабочем месте сначала поговорить со своим руководством, а только потом обращаться с жалобами в трудовую инспекцию.

"Мы всегда советуем сотрудникам сначала поговорить со своим работодателем. Возможно, вы сможете найти компромисс, который устроит обе стороны",- добавила Матисоне.

Напомним, как ранее писал Mixnews, за последние две недели Государственная трудовая инспекция (ГТИ) получила более 30 жалоб на не подходящие для жаркой погоды условия работы.

Фото: korolcat.ru