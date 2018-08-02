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Реформа образования в Латвии, вопросы перевода школ или вузов на латышский язык может обсуждаться на заседаниях Генеральной ассамблеи ООН, как глобальный вопрос, об этом в интервью радио Baltkom в программе "Утро на Балткоме" рассказала юрист Организации Объединенных Наций (ООН), доктор юридических наук Анна Литвак.

Она подчеркнула, что вопрос, который обсуждается на этом форуме, должен быть связан, например, с правами человека.

"Такой вопрос мог бы действительно обсуждаться в Генеральной Ассамблее, поскольку там обсуждаются глобальные вопросы. Например, если вопрос связан с правами человека, он может обсуждаться в Генеральной Ассамблее ООН. Тогда этот вопрос можно было бы подать в тот офис ООН, который занимается именно правами человека. Это просто как иллюстрация работы ООН, как это могло бы быть теоретически," - сказала Литвак.

Юрист подчеркнула, что она более не работает в миссии Латвии в ООН, поэтому хочет воздержаться от комментариев.

Как известно, СМИ сообщали, что в начале 2018 года Латвийский комитет по правам человека обратился в ООН с протестом против запускаемой министром образования Латвии Карлисом Шадурскисом реформы образования. После этого три докладчика ООН — по делам меньшинств (Фернан де Варенн), по свободе слова (Дэвид Кей) и по праву на образование (Кумбу Боли Барри) — обратились к властям Латвии, запросив дополнительную информацию. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич ответил на этот запрос только после принятия поправок Сеймом в окончательном третьем чтении, использовав весь отведенный 60-дневный срок для ответа. Представительство Латвии в ООН, в свою очередь, отложили ответ до 9 апреля, когда поправки были уже подписаны президентом.