Юрист: ООН может заинтересоваться реформой образования в Латвии (4)

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Эксклюзив | 2 августа 2018 года, 09:51

Реформа образования в Латвии, вопросы перевода школ или вузов на латышский язык может обсуждаться на заседаниях Генеральной ассамблеи ООН, как глобальный вопрос, об этом в интервью радио Baltkom в программе "Утро на Балткоме" рассказала юрист Организации Объединенных Наций (ООН), доктор юридических наук Анна Литвак.

Она подчеркнула, что вопрос, который обсуждается на этом форуме, должен быть связан, например, с правами человека.

"Такой вопрос мог бы действительно обсуждаться в Генеральной Ассамблее, поскольку там обсуждаются глобальные вопросы. Например, если вопрос связан с правами человека, он может обсуждаться в Генеральной Ассамблее ООН. Тогда этот вопрос можно было бы подать в тот офис ООН, который занимается именно правами человека. Это просто как иллюстрация работы ООН, как это могло бы быть теоретически," - сказала Литвак.

Юрист подчеркнула, что она более не работает в миссии Латвии в ООН, поэтому хочет воздержаться от комментариев.

Как известно, СМИ сообщали, что в начале 2018 года Латвийский комитет по правам человека обратился в ООН с протестом против запускаемой министром образования Латвии Карлисом Шадурскисом реформы образования. После этого три докладчика ООН — по делам меньшинств (Фернан де Варенн), по свободе слова (Дэвид Кей) и по праву на образование (Кумбу Боли Барри) — обратились к властям Латвии, запросив дополнительную информацию. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич ответил на этот запрос только после принятия поправок Сеймом в окончательном третьем чтении, использовав весь отведенный 60-дневный срок для ответа. Представительство Латвии в ООН, в свою очередь, отложили ответ до 9 апреля, когда поправки были уже подписаны президентом.

Комментарии 4
Latviešu Patriots50 минут назад
Pilnībā Tev piekrītu! Visādi juristiņi var muldēt ko grib, tik un tā viss notiks kā izlemts izglītības reformā!:)))
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vsop18 минут назад
Точно, только государства такого скоро не будет. А в остальном у нас всё хорошою пылниги пиекриту!
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Patriot54 минуты назад
Tàpat kà Źdanoka jau 27 gadus sola pilsonìbu un moràlo kompensàciju nepilsoniem, tàpat bùs ari ar skolu reformu. Likums ir pienemts un tiek ìstenots un neviens netaisàs vinu atcelt.
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