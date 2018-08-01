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Ксения Собчак является "политическим чудовищем", поскольку ее не волнуют нужды и интересы населения России. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал российский журналист, телеведущий и общественный деятель Максим Шевченко.

По его словам, острую ненависть у российского народа вызывают два человека, в том числе и журналист Николай Сванидзе, с которым Шевченко подрался во время прямого эфира радиостанции "Комсомольская правда".

"Я поражаюсь тому, насколько много людей ненавидят Сванидзе. Ко мне люди подходят, говорят "спасибо", за то, что я дал ему леща. Очевидно Коля символизирует настолько сильную пропагандистскую машину либерального капитализма, пришедшую к нам в 90-е годы. Он у народа ассоциируется с безумным антирейтингом. В России есть два таких, они оба приятные и интересные люди - это Николай Сванидзе и Ксения Собчак. С ними можно поспорить, но не ненавидеть их. Коля - милый и интеллигентный человек", - рассказал Шевченко.

Журналист отметил, что Ксения Собчак не стала бы жертвовать своими интересами во имя благосостояния народа.

"Ксения Собчак - это политическое чудовище. Она представляет собой торжество абсолютного эгоизма - личного или группового - над интересами нации, над интересами народа, над интересами миллионов людей", - заявил Шевченко.

Напомним, в январе 2018 года журналисты Максим Шевченко и Николай Сванидзе подрались в прямом эфире радио "Комсомольская правда". Они не сошлись во мнении о роли Сталина в Великой Отечественной войне. Видеозапись конфликта была опубликована на YouTube-канале радиостанции.

Фото: facebook.com/Maxim Shevchenko