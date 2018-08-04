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Латвийский предприниматель Айвар Мацкевич предложил руководству Юрмалы пронумеровать все кабинки для переодевания, стоящие на всем протяжении пляжа, чтобы они могли служить ориентиром как для самих отдыхающих, так и для оперативных служб. Своей идеей мужчина поделился в соцсети Facebook и многие пользователи поддержали ее.

"Идея для Юрмалы...Так как по образованию являюсь географом, хочу посоветовать Юрмале пронумеровать все кабинки для переодеваний, которые расположены по всему пляжу и стоят там круглый год. Пронумерованные большими цифрами кабинки могут служить как хороший ориентир в случаях, когда отдыхающим и гостям курорта надо точно назвать своем место расположения. Например, это может понадобится службе спасения, "скорой" помощи или полиции ... "нахожусь между 54 и 55 кабинкой". В стрессовой ситуации люди теряются...и тогда службы спасения смогут спросить пострадавшего "между какими кабинами вы находитесь?". Это позволило бы службам точно установить место происшествия. Также нумерация могла бы служить в качестве ориентира для встреч, когда кто-то уже на пляже, а ты не можешь его найти. И еще, когда отдыхающий идет со стороны Вайвари на пляж и там остается...тогда он примерно понимает, где находится. А когда отправляется на прогулку по берегу моря или едет на велосипеде...ориентация теряется", - написал мужчина.

Пользователи соцсети стали делиться постом и выражать свое одобрение. "Людям была бы полезна такая идея, надо скорее реализовать", - пишут комментаторы.

А одна женщина указала, что недавно была в Лиепае, так там кабинки пронумерованы и это, действительно очень помогает в ориентировании.