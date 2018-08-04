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На одном из заборов в центре Руцавы установлен "многоговорящий" знак для желающих справить малую нужду. Причем, судя по изображению адресован знак именно к мужчинам.

"Что-то настолько смешного мне видеть еще не приходилось. Находка в центре Руцавы", - пишет пользовательница Лига Б.

Этот пост стали тиражировать в соцсети латвийцы, пользователи не удержались от комментариев.

"Подобный знак видела несколько лет назад в Берлине", - пишет Лигита К.

"Этот знак даже дураку понятен на любом языке", - пишет Лига Б.

Нашлись и такие, кто захотел подобный знак установить в своих дворах.