"Справишь нужду, отрежем...!": пикантный знак на заборе в Руцаве (6)
Эксклюзив | 4 августа 2018 года, 16:24
На одном из заборов в центре Руцавы установлен "многоговорящий" знак для желающих справить малую нужду. Причем, судя по изображению адресован знак именно к мужчинам.
"Что-то настолько смешного мне видеть еще не приходилось. Находка в центре Руцавы", - пишет пользовательница Лига Б.
Этот пост стали тиражировать в соцсети латвийцы, пользователи не удержались от комментариев.
"Подобный знак видела несколько лет назад в Берлине", - пишет Лигита К.
"Этот знак даже дураку понятен на любом языке", - пишет Лига Б.
Нашлись и такие, кто захотел подобный знак установить в своих дворах.
Paskaties kādreiz no augšas, ko tā atgādina.
Klozetpods.
Tikai ūdens bunduļa trūkst