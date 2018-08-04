"Справишь нужду, отрежем...!": пикантный знак на заборе в Руцаве (6)

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Эксклюзив | 4 августа 2018 года, 16:24

На одном из заборов в центре Руцавы установлен "многоговорящий" знак для желающих справить малую нужду. Причем, судя по изображению адресован знак именно к мужчинам.

"Что-то настолько смешного мне видеть еще не приходилось. Находка в центре Руцавы", - пишет пользовательница Лига Б.

Этот пост стали тиражировать в соцсети латвийцы, пользователи не удержались от комментариев.

"Подобный знак видела несколько лет назад в Берлине", - пишет Лигита К.

"Этот знак даже дураку понятен на любом языке", - пишет Лига Б.

Нашлись и такие, кто захотел подобный знак установить в своих дворах.

Комментарии 6
Ж2 часа назад
Пора и Милду,со всех сторон,обложить этими знаками,думаю на высоте 100 метров две-три пары и по окружности,штук сто!
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Haha2 часа назад
Vai zini, kāpēc pie Mildas visi iet pamīzt?????
Paskaties kādreiz no augšas, ko tā atgādina.
Klozetpods.
Tikai ūdens bunduļa trūkst
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Коська1 час назад
На милду сцали, сцут и будут сцать - хоть знаками её обложи, хоть минами. Приехать сюда и не обоссать местную свободу - зря потраченные деньги. )))
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