Лидака: привезли в зоопарк "горячего эстонского парня", а самка его не захотела (1)
Эксклюзив | 3 августа 2018 года, 08:28
Животные в неволе размножаются с трудом, такая ситуация наблюдается и в Рижском Зоопарке, об этом в интервью радио Baltkom рассказал директор зоологического сада Ингмар Лидака.
"Ну тут сказывается тоска по родине и так далее. У нас была ситуация с тигром. Тигрица у нас была, для нее привозили самца. Привезли нормального мальчика по имени Миргис — в честь литовского оперного певца. Ну привезли мы этого Миргиса, ну прожили они полтора года, и ничего... Ничего — самка крутится и так и эдак, а он — Миргис... Отвезли его обратно в Литву, привезли "эстонского горячего парня", опять ничего!", - сказал Лидака.
По словам нглавы Зоопарка, люди могут планировать , а у животных иногда есть и свое мнение.
Зоопарк - это отвратительный пережиток прошлого, где зверей мучают в вони, духоте и неволе, лишают свободы передвижения. Затоскуешь тут. Животных интересно наблюдать в их естественных условиях проживания, - гордых, свободных, сильных. Вот на такие природные парки и надо переходить. А вместо уныло лежащего тигра в клетке можно вполне разместить и чучело, - зачем мучить несчастное животное?
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