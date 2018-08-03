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Животные в неволе размножаются с трудом, такая ситуация наблюдается и в Рижском Зоопарке, об этом в интервью радио Baltkom рассказал директор зоологического сада Ингмар Лидака.

"Ну тут сказывается тоска по родине и так далее. У нас была ситуация с тигром. Тигрица у нас была, для нее привозили самца. Привезли нормального мальчика по имени Миргис — в честь литовского оперного певца. Ну привезли мы этого Миргиса, ну прожили они полтора года, и ничего... Ничего — самка крутится и так и эдак, а он — Миргис... Отвезли его обратно в Литву, привезли "эстонского горячего парня", опять ничего!", - сказал Лидака.

По словам нглавы Зоопарка, люди могут планировать , а у животных иногда есть и свое мнение.