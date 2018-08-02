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Латвии стоит последовать примеру Франции и запретить использовать школьникам на уроках мобильные телефоны и другие гаджеты. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразила исполнительный директор Латвийской ассоциации интернета, экс- министр по делам электронного управления Ины Гуделе.

"В процессе обучения мобильные телефоны очень отвлекают детей. Прежде всего, это беспокоит учителей, поскольку вместо того, чтобы концентрироваться на материале, школьники погружены в соцсети. Я солидарна с решением парламента Франции. Пусть все телефоны учеников находятся в специальном месте. В классе их быть не должно, но при необходимости связаться с родителями телефон предоставляться будет" - сказала Гуделе.

По ее словам, использовать телефоны желательно только в студенческой аудитории.

"Пока еще студенты не злоупотребляют телефонами, а используют их, как помощник в поиске информации для лекций. В студенческой аудитории все происходит намного дисциплинированнее. И до тех пор, пока студенты добросовестно пользуются гаджетами как инструментом для получения необходимой информации для лекций — волноваться не надо" - пояснила Гуделе.

Напомним, как ранее писал Mixnews, парламент Франции принял закон, по которому запрещается использование мобильных телефонов и других электронных устройств в младшей и средней школе. С такой инициативой еще во время своей предвыборной кампании выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

Фото: pexels.com