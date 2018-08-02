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Без связей и знакомств получить качественную и оперативную медицинскую помощь для пострадавшего ребенка в Латвии крайне проблематично, об этом пишет в своем Facebook мать 4-летнего мальчика, предпринимательница Диана Новицкая.

По словам Дианы, чтобы сделать перевязку повредившему ногу ребенку, необходимо приложить немало усилий, так как подобные медицинские процедуры делают, как выяснилось, только в Детской клинической университетской больнице на Виенибас гатве. При этом, время ожидания может составить до 4 часов.

"Оказывается сделать перевязку ребёнку в нашей стране это целая эпопея. В регистратурах ответ - мы не возьмём, он же РЕБЁНОК или - хирург в отпуске. Без блата элементарная медицинская услуга недоступна. Я люблю Латвию, но чёрт подери, каковы ценности этого государства!? В столице страны ЕС в 21 веке перевязка возможна только на Виенибас гатве в режиме ожидания до 4 часов. С днём рождения, страна", - пишет мать пострадавшего.

Как пояснила женщина порталу Mixnews, после такой перспективы, ей не оставалось ничего другого, как воспользоваться знакомством и получить помощь от частных врачей.

"А что делать тем родителям, у которых нет средств на дорогостоящие манипуляции в частной клинике?", - вопрошает мать пострадавшего мальчика.

Позже Диана написала, что врачи частной клиники оказали помощь ребенку, при этом стоимость услуги составила

"Ситуация нормализовалась, персонал одной клиники позаботился о малыше. Спасибо! Стоимость услуги превысила размер ежемесячного пособия на ребенка. Всем здоровья и меньше травм! Спасибо за поддержку. Вмереди еще 4 перевязки...", - написала Диана.

Пользователи соцсети выразили сожаление по поводу случившегося, многие стали делиться своим мнением.

"Сами не раз сталкивались с этим. 4 часа в больнице в очереди к хирургу еще цветочки. Мы один раз 6 сидели", - пишет одна из пользовательниц.

"Это ужасно! Еще и Гайлезерс закрыли", - пишет еще одна пользовательница Facebook Кристина Е..

"Не повезло... мы тоже так однажды сидели в BKuS 3 часа что бы получить помощь в 5 минут. Но сегодня нам тоже пришлось обратиться за помощью в больницу, дочери 3 г, поехали в Юрмальскую, нас приняли сразу же , посмотрели, обработали рану , успокоили ,дали с собой пластыри и отпустили домой. Была приятна удивлена", - пишет пользовательница Алина.

фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download