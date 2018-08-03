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В Рижской основной школе "Пардаугава", согласно правилам внутреннего распорядка, ученикам запрещено на уроках пользоваться мобильными телефонами. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала ее директор Ирена Шинкарёва.

"На уроке пользоваться гаджетами запрещено. Это прописано в правилах внутреннего поведения. Если же такое происходит, то учитель имеет право забрать телефон и принести аппарат ко мне в сейф. После чего мы приглашаем родителей и ведем воспитательные работы. На переменах запретить использовать гаджеты мы не можем, это свободное время ребенка. Но это безобразие. Дети сидят и все время тыркаются в своих смартфонах. Абсолютно нет никакого отдыха для головы и тела," - сказала директор.

По ее словам, никакой необходимости в использовании мобильных телефонов в преподавательских целях нет.

"Единственное, где ученикам нужны телефоны, так это уроки информатики. На всех остальных легко можно обойтись. Часто на уроках литературы ученики говорят, что им не нужны художественные тексты, все можно найти в интернете. И вот пока они в своих гаджетах что-то ищут, уже звонок. А во время проверочных работ найти ответы могут даже те, кто вообще произведений не читал. Смысл такой работы? Это воспитание профанов" - заявила Шинкарева.

Напомним, как ранее писал Mixnews, парламент Франции принял закон, по которому запрещается использование мобильных телефонов и других электронных устройств в младшей и средней школе. С такой инициативой еще во время своей предвыборной кампании выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

Фото: pixabay.com