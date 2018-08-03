Директор рижской школы: мобильные телефоны делают из учеников профанов (6)

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Эксклюзив | 3 августа 2018 года, 10:21

В Рижской основной школе "Пардаугава", согласно правилам внутреннего распорядка, ученикам запрещено на уроках пользоваться мобильными телефонами. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала ее директор Ирена Шинкарёва.

"На уроке пользоваться гаджетами запрещено. Это прописано в правилах внутреннего поведения. Если же такое происходит, то учитель имеет право забрать телефон и принести аппарат ко мне в сейф. После чего мы приглашаем родителей и ведем воспитательные работы. На переменах запретить использовать гаджеты мы не можем, это свободное время ребенка. Но это безобразие. Дети сидят и все время тыркаются в своих смартфонах. Абсолютно нет никакого отдыха для головы и тела," - сказала директор.

По ее словам, никакой необходимости в использовании мобильных телефонов в преподавательских целях нет.

"Единственное, где ученикам нужны телефоны, так это уроки информатики. На всех остальных легко можно обойтись. Часто на уроках литературы ученики говорят, что им не нужны художественные тексты, все можно найти в интернете. И вот пока они в своих гаджетах что-то ищут, уже звонок. А во время проверочных работ найти ответы могут даже те, кто вообще произведений не читал. Смысл такой работы? Это воспитание профанов" - заявила Шинкарева.

Напомним, как ранее писал Mixnews, парламент Франции принял закон, по которому запрещается использование мобильных телефонов и других электронных устройств в младшей и средней школе. С такой инициативой еще во время своей предвыборной кампании выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

Фото: pixabay.com

Комментарии 6
Адельфина50 минут назад
Давайте разграничим функции?
Никого еще не сделал дебилом телефон.
А вот айфон - это мини-компьютер, вот он - да.
На мой взгляд, родители должны оплатить ребенку просто номер, без всяких интернет-мегабайтов. И все. Что ученикам дирекция школы не даст пароль от школьного WF, это понятно.
И будет телефон только на звонок.
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Реалист22 минуты назад
Значит ещё не все так плохо в этом мире , если затронули эту очень важную тему. Сейчас ребёнок берет в руки гаджет с того момента , как он может его удержать - практически в 2 года и больше с ним не расстаётся , так же как и его родители . Все эти гаджеты практически обездвижели сегодняшнее поколение вне зависимости от возраста . Все сели и смотрят на экран , который ничего прогматичного не предлагает - это легкоусвояемая и бесполезная манная каша - съел и забыл , только вес набрал. Я знаю малыша , который попросил велосипед , как в мультике , но наотрез отказался от него, кода выяснилось , что надо крутить педали самому. На экране все просто и легко , героем стать легко и предлагаемая субкультура становится все примитивнее. А уж как легко манипулировать этим жующим сообществом - никому рассказывать не надо : По команде собраться где -либо - это пару пустяков , если цель тем более какая-нибудь "прикольная". Вокруг в уважении только приколы и возгласы ВАУ- вершина эмоций.
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Одобрямс!!!1 час назад
Слушайте, ну это уже даже не смешно - стоит кинуть руководящий и направляющий клич, и Латвия уже в первых рядах расталкивая всех локтями летит а светлое завтра.
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