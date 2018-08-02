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Это жаркое лето для зоопарка – трудный сезон, но не столько для животных, сколько для его работников, расcказал в эфире программы “Утро на Балткоме” на радио Baltkom председатель правления Рижского зоопарка Ингмарс Лидака.

По его словам, это связано с повышенной нагрузкой на сотрудников в жару.

“Животным-то в зоопарке работать не надо, они отдыхают. Рижский зоопарк в отличие от других зоосадов мира очень зеленый, у нас много сосен, звери могут полежать в тенечке... Им всегда доступна вода. Труднее всего работникам зоопарка. Они летом не могут полениться, потому что все очень быстро портится, продукты начинают плохо пахнуть, быстрее, чем осенью и зимой. Вольеры надо убирать гораздо чаще и быстрее, менять несколько раз в день поилки, следить за тем, чтобы что-то не вышло из строя. И следить за самочувствием животных”, - указал Лидака.

Он отметил также, что летом сильно увеличиваются также счета за коммунальные услуги.

“Растут счет за электричество, потому что усиленно работает система кондиционирования, чтобы поддержать температуру в тропическом доме не более 30 градусов. Самое опасное, когда в тех помещениях, где содержатся именно рептилии и земноводные, температура поднимается выше нормы. Потому что все теплокровные животные они охлаждают сами себя, а змея, лягушка – какая температура вокруг, такая температура у ее тела. И перегрев животных куда опаснее некоторого переохлаждения. Например, при если температура поднимется до 40 градусов, то змея просто умрет”, - рассказал директор зоопарка.

Существенно вырастает и расход воды, сообщил он.

“Большие счета мы сразу получаем и за воду. В зоопарке сажается много клумб с цветами, все надо поливать. Если при 20-градусной температуре тюленям меняют воду раз в две недел, то сейчас это надо делать раз в неделю точно, потому что загрязняется, растут водоросли. Надо использовать насосы высокого давления и т.д”, - рассказал директор.

По словам Лидаки, жара влияет и на посетителей.

“Народу сейчас не много, если бы не наши братцы – литовцы и эстонцы – было бы все еще печальнее. Ну кто сейчас добровольно будет платить деньги за посещение тропического дома?”, - сказал директор зоопарка.

Он пригласил посетителей приходить в зоопарк пораньше – с 10 утра животные активны, и еще не так жарко.