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Режиссер документального кино Виталий Манский в интервью на радио Baltkom вспомнил своего коллегу Александра Расторгуева, который на днях был убит во время командировки в Центральную Африканскую республику (ЦАР).

По данным СМИ, съемочная группа в составе Александра Расторгуева, журналистам Орхана Джемаля и оператора Кирилла Радченко отправилась на черный континент, чтобы снять документальный фильм о "русских наемниках", но была растреляны, предположительно, боевиками повстанцами из группировки "Селека".

Манский, который сам неоднакратно рисковал жизнью работая над своими фильмами в "горячих точках", рассказал, что Александр Расторгуев однажды уже оказывался на волосок от смерти. Тогда ему повезло, в этот раз нет.

"Саша Расторгуев снимал фильм "Чистый четверг" про войну в Чечне. И вот они (съемочная группа) из Моздока должны были вылетать в Ростов на Дону, где они жили. Они уже должны были вылетать, но в последний момент их сняли. Минобороны решило отправить группу военных, для них это было в приоритете. Их аппаратуру выгружают из вертолета, они остаются на взлетной полосе. А в целях безопасности взлетная полоса окружена минным полем. И вот вертолет взлетает, ты стоишь всех проклинаешь, потому что не попал на борт, а его сбивают ракетой и он падает на это минное поле. И люди выживышие при этой жесткой посадке взрываются на этих минах. Я не помню сколько человек там погибло, кажется 86.... Это такие вещи. Сказать, что предначертано судьбой - я в это не верю. Вот Саша погиб. Эта работа в ЦАР для него была абсолютно случайной, он к ней не шел, не думал о ней. Наверное в ней был элемент драйва", - сказал Манский.

30 июля в Центральноафриканской Республике (ЦАР) убили журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко. Местные СМИ сообщили, что в преступлении подозревают боевиков мусульманского повстанческого движения "Селека", которое играет не последнюю роль в захлестнувшей страну волне насилия.