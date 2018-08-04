"Может, хватит издеваться над Латвией?!" Житель в стихах описал ситуацию в стране (20)
Спустя почти 30 лет после восстановления независимости Латвии так и не удалось повысить благосостояние своих жителей, в следствие чего многие уезжают из страны в поисках лучшей жизни. Об этом с сожалением в соцсети Facebook пишет рижанин Андрей Иванов. Мужчина представил свое видение ситуации, причем в стихотворной форме.
Портал Mixnews публикует стихотворение в полном объеме.
Прошло почти уж три десятка лет,
Как стали не зависимой страною.
Нам обещали, что жить мы будем лучше всех,
А оказалось, что за бедности чертою.
Нам обещали, что работать будут все,
А оказалось, что заводы все продали.
А кто родился с русским именем в стране,
Негражданином своей родины вдруг стали.
Позор стране, из которой граждане бегут.
Ведь без войны бегут и семьи забирают.
А те, кто предан и по-прежнему живут,
В другой стране себе продукты покупают.
Позор стране, где закрывается роддом.
Врачей и скорую, где можно ждать часами.
Позор стране, где наплевали на закон,
И школы массово уже позакрывали.
Где заболеть, почти как умереть,
Ведь очередь к врачу ты ждешь годами.
Зато в предсмертных муках будем петь
И миллионы отдавать, кому не знаем сами.
Скупать по миру, никому ненужный хлам.
И грезить нереальною угрозой.
Да лучше пенсионерам ты б отдал.
Не заслужили эти люди такой позы.
Ну не враги мы, русский и латыш!
Не надо слушать вопль дегенератов.
Пока мы сремся - они делят куш,
А мы грыземся, выбирая тех же депутатов.
Ну, может, хватит издеваться над страной?!
Пора уже открыть глаза нам дружно.
Давайте, люди, думать головой.
Спасти свой дом, пока не поздно нужно.
Остался у страны последний шанс.
Еще четыре года не протянем.
Нам нужно поменять всю эту власть.
Иначе, мы в историю все канем.
Пользователи соцсети выразили солидарность с автором стихов. "Жизненно!!! Вся суть проблемы в одном стихотворении. Браво!!!", - пишут люди. А один человек написал ответ в стихотворной форме.
Фото: flickr.com
слов не нахожу
Но сейчас придёт
Сраный патриот
Гневно обосрет
С саней,вот урод!