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Спустя почти 30 лет после восстановления независимости Латвии так и не удалось повысить благосостояние своих жителей, в следствие чего многие уезжают из страны в поисках лучшей жизни. Об этом с сожалением в соцсети Facebook пишет рижанин Андрей Иванов. Мужчина представил свое видение ситуации, причем в стихотворной форме.

Портал Mixnews публикует стихотворение в полном объеме.

Прошло почти уж три десятка лет,

Как стали не зависимой страною.

Нам обещали, что жить мы будем лучше всех,

А оказалось, что за бедности чертою.

Нам обещали, что работать будут все,

А оказалось, что заводы все продали.

А кто родился с русским именем в стране,

Негражданином своей родины вдруг стали.

Позор стране, из которой граждане бегут.

Ведь без войны бегут и семьи забирают.

А те, кто предан и по-прежнему живут,

В другой стране себе продукты покупают.

Позор стране, где закрывается роддом.

Врачей и скорую, где можно ждать часами.

Позор стране, где наплевали на закон,

И школы массово уже позакрывали.

Где заболеть, почти как умереть,

Ведь очередь к врачу ты ждешь годами.

Зато в предсмертных муках будем петь

И миллионы отдавать, кому не знаем сами.

Скупать по миру, никому ненужный хлам.

И грезить нереальною угрозой.

Да лучше пенсионерам ты б отдал.

Не заслужили эти люди такой позы.

Ну не враги мы, русский и латыш!

Не надо слушать вопль дегенератов.

Пока мы сремся - они делят куш,

А мы грыземся, выбирая тех же депутатов.

Ну, может, хватит издеваться над страной?!

Пора уже открыть глаза нам дружно.

Давайте, люди, думать головой.

Спасти свой дом, пока не поздно нужно.

Остался у страны последний шанс.

Еще четыре года не протянем.

Нам нужно поменять всю эту власть.

Иначе, мы в историю все канем.

Пользователи соцсети выразили солидарность с автором стихов. "Жизненно!!! Вся суть проблемы в одном стихотворении. Браво!!!", - пишут люди. А один человек написал ответ в стихотворной форме.

Фото: flickr.com