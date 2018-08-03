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В Латвии в сфере высшего образования творится бардак, считает руководитель кафедры политических наук Рижского университета имени Страдиня, профессор Илга Крейтусе.

В интервью радио Baltkom она отметила, что с советских времен ситуация в этой сфере не изменилась.

"Если есть где-то бардак, то это в высшем образование. Мы не можем решить вопрос распространения бюджетных мест, финансирования. У нас за высшее образование отвечает пять министерств! Вот где Советская власть! Как в старые времена, когда еще распределения существовали. Мы не смотрим на наш рынок. Говорим про желание идти на Запад, но не видим, что все происходит на Востоке. Запретить очень просто — это примитивизм. Можно было разработать схему постепенного перехода обучения с русского на английский язык во время учебы. Когда-то я хотела учиться в Тарту. Там была такая практика: два курса ты учишься на русском, в это время изучаешь эстонский, а потом на нем и учишься. В соседних странах к этому относятся по-другому. У нас многие учеников из русских школ, а бакалаврские работы они пишут грамотнее латышей. Наверное, нам надо запустить в высшее образование медведя, чтобы он прошел и показал, как все надо делать", - сказала она.

Напомним, президент Латвии Раймонд Вейонис провозгласил поправки к закону о вузах, которые в числе прочего запрещают частным вузам реализовать учебные программы на русском языке.

Не провозглашать эти поправки просили президента оппозиционная фракция "Согласие", руководители ряда вузов и негосударственные организации.

Поправки были приняты Сеймом 21 июня.