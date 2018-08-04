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Алкоголизация нашего общества достигла огромных масштабов и это связано не только с экономической ситуацией, но и с устоявшимися в латвийском обществе традициями и культурой. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала специалист по опеке Латвийской ассоциации детских поселков SOS, психолог Даце Бейнаре.

По ее словам, употребление алкоголя и наркотиков является одной из главных причин, по которой дети оказываются в детских домах. Также, по ее словам, это одна из причин, почему растет число нарушений прав детей.

"Это, конечно, связано с общей устоявшейся системой [в государстве – прим.ред.], а также с нашей повседневной жизнью. Одна из главных причин – это алкоголизация нашего общества, которая достигла огромных масштабов. Если мы посмотрим на главные причины, по которым ребенок попадает к нам, то мы увидим, что это происходит из-за употребления родителями алкоголя и наркотиков. Поэтому, корень данной проблемы в нашем обществе – это, по большому счету, алкоголь. И если мы не будем думать о том, как эту ситуацию решить, ничего не изменится. Тут сказывается и тот фактор, что алкоголь стало легкодоступным. [...] Да, [это связано и c экономической ситуацией-прим.ред.], но также и с нашими традициями и культурой", - рассказала Бейнаре.

Также она отметила, что увеличение числа сообщений о нарушениях прав детей может свидетельствовать о том, что ответственные за это организации стали работать лучше.

"Тот факт, что мы все чаще слышим о детях, оставленных без присмотра, может свидетельствовать и о том, что ответственные за это организации стали работать лучше и люди стали более чувствительными. Хотелось бы думать, что мы становимся более ответственными и переживаем не только за себя. Однако социальные проблемы в нашей стране очень большие", - указала Бейнаре.

Добавим, как ранее сообщили в Рижском сиротском суде, за первые шесть месяцев этого года из латвийских семей были изъяты 53 ребенка. Это немного меньше, чем в прошлом году, когда за первые шесть месяцев из семей было изъято 65 детей. Также, только за март и апрель прошлого года Рижский сиротский суд изъял из 18 семей 21 ребенка.