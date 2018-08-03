Рантиньш: в 90-е годы политики заменили заводы банками и туризмом (7)

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Эксклюзив | 3 августа 2018 года, 18:53

Латвия в середине 90-х годов прошлого века не могла и не пыталась что-то сделать со своей промышленностью, оставшейся в наследство со времен СССР. Кроме того, мировой лобби крупных компаний было слишком сильным, сказал в программе “Личное утро” на радио Baltkom глава Латвийской ассоциации предпринимателей машиностроительной и металлообрабатывающей отрасли Вилнис Рантиньш.

Кроме того, по словам Рантиньша, правительство в то время объявило о других приоритетах в развитии страны.

“Если сравнить ситуацию 90-х годов с промышленностью с соседними странами – Литвой и Эстонией, то Латвия как-то не старалась что-то сделать со своей промышленностью. Это действительно был лоббизм крупных компаний, я это почувствовал и на своей шкуре. Да и приоритеты были другие. Наши заводы им были не нужны. Дело в том, что когда мы работали на плановую советскую экономику, нас не интересовало, куда уходит наш товар. А для мировой экономики главное – как продать товар. А откуда у нас такой опыт, кто в то время этим умел заниматься? Кроме того, в 1993 году со стороны правительства звучало, что промышленность нам не нужна. Латвия мол, будет страной банков, туризма и транзита”, - вспоминает Рантиньш.

Это отразилось и на приоритетах самих жителей Латвии, считает он.

“Ну и люди тоже думали так – ну зачем изучать инженерные науки, если они никому не нужны. И в 1995 году прошла реформа по образованию, когда физика, математика стали необязательными предметами, теперь мы – и не только мы, по всей Европе - имеем нехватку инженеров. Сейчас удалось вернуть эти предметы, но пройдет много лет, пока все наладится”, - говорит глава ассоциации.

Рантиньш, тем не менее, считает, что латвийская промышленность на правильном пути.

“Я и раньше думал, что за промышленностью будущее, и сейчас уверен. У нас есть производства мирового уровня. Приходите осенью на выставку технологий, и сами увидите”, пригласил он.

Интервью полностью

Комментарии 7
Крыса54 минуты назад
Думаю если открыть все заводы и наладить промышленность окажеться что наши господа уничтожили почти все население своим правлением,и об этом задумаються только когда кабинеты кончаться и напомнят нашим работадателям что их детям пора парашу убирать которую они засрали думая что они живут на широкую ногу
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Крыса57 минут назад
Да несмотрят на то что заменили тем что всей стране только и делают что еду подвозят, так еще и некому подвозить, не смотря на то како латвия была державой имея такие заводы которые выглядели как достоинство латвии, такие маштабы они затрагивали, в наше же время даже сраного лавочника или продавца беляшей не сыщеш!!
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Вот это 9 минут назад
Торкнуло и вставило дебильного патриоты.Грибы видать сильно забористые пошли. Только не вздумай пукнуть,только новых пожаров и вони не хватало.
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