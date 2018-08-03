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Латвийские медики Службы неотложной медицинской помощи не используют для своей защиты баллончики с перцовым газом или электрошокеры, рассказала в интервью радио Baltkom руководитель Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле.

По ее словам, совсем недавно у сотрудников СНМП появилась кнопка "сос", которой они могут воспользоваться при необходимости. Ципуле отметила, что такие ситуации происходят часто.

"У нас нет баллончиков и шокеров, но есть система связи с полицией. А с июня в рациях есть кнопка "сос". Риски для наших бригад большие. В Риге достаточно много притонов и людей, которые развлекаются под алкоголем. Защищаем свои работников тесным сотрудничеством с полицией", - рассказала она.

Как сообщалось ранее, до конца года СНМП удвоит количество дневных бригад, сократив количество круглосуточных бригад.

Сейчас 18 из 188 бригад СНМП — дневные, остальные работают в круглосуточном режиме. После изменений число дневных бригад увеличится до 36.