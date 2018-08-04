Врач-нарколог: государство спаивает народ (25)

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Эксклюзив | 4 августа 2018 года, 12:01

Государство стимулирует алкоголизм среди населения, предлагая бесчисленное количество наименований спиртного. Пора наконец заняться решением этой проблемы. Так считает врач-нарколог, суггестолог Борис Фальков.

В эфире программы "Семь дней и ночей" на радио Baltkom специалист указал, что у государства есть обязанность контролировать процессы, происходящие в обществе, но на сегодняшний день алкоголь является вседоступным и продаваемым.

"Ситуация с потреблением алкоголя очень серьезная. Я слышал, бюджет пополняется 20% с акциза на алкоголь. Да, это достаточно большой процент дохода, но за эти вещи расплачиваются живые люди. Если зайти в крупный магазин, то мы не сможем найти другого товара, который мог бы конкурировать с алкоголем по ассортименту. Хлеба, молока, сыров несколько десятков, а количество предложений водки и другого алкоголя — сотни и тысячи наименований. Посмотрите, в любом супермаркете, в средних и маленьких магазинах. Алкоголь - один из самых предлагаемых продуктов. Это что самый полезный продукт?", - вопрошает нарколог.

По словам медика, если говорить об ответственности, нужно вспомнить, что за преступление, совершенное в алкогольном опьянении человек будет нести уголовную ответственность, при этом с отягощением вины. Хотя с точки зрения социума, алкоголь является воспетым, культивируемым и всюду предлагаемым.

"Посмотрите, ведь, если, например, хирург после операции не смог вывести из наркоза пациента, а тот что-то сотворил в состоянии аффекта, то ведь будет виноват хирург. Почему в отношении алкогольного опьянения к людям применяется наказание, а к государству, которое стимулирует алкоголизм, нет?", - говорит врач.

По словам суггестолога, с точки зрения политики управления государством, хорошо было бы, если бы партии в своих программах указывали хотя бы какие-то зачатки решения этой проблемы.

Комментарии 25
Домовой3 часа назад
Чесное слово, если бы я был пьющим человеком и захотел бы лечиться от этой зависимости то не пошел бы к этому " специалисту ". Врач должен найти ПЕРВОПРИЧИНУ заболевания чтобы знать как её лечить, а данный " специалист " указывает совсем не на то, что порождает алкоголизм. В первую очередь пьянство порождает СОЦИАЛЬНАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ и СОЦИАЛЬНАЯ НЕЗАЩИЩЕННОСТЬ населения. Чем более в стране социальная нестабильность и незащищенность, тем больше людей находятся в ситуации постоянного стресса. Но человек не может жить в постоянном стрессе и потому всё большее количество людей хотят хотя бы на время " забыться в бутылке ". Пьянство - как явление, невозможно искоренить в принципе, но уменьшить его количество можно через множество социально-благоприятных мер и через МАССОВОЕ развитие спорта, чего у нас ВООБЩЕ ЛИКВИДИРОВАНО как явление. Ни повышение акцизов на спиртное ( как это делается в пользу только содержания безмерного количества бюрократов и самих депутатов), ни уменьшение и запрет алкоголя, как такового, не приведут к уменьшению пьянства. Наоборот, население будет пить сомнительного качества контрабандный алкоголь, заниматься самогоноварением, будет травиться и быстрее вымирать от всевозможных суррогатов алкоголя, как этого добивался через повышение акцизов на легальный алкоголь глава общества врачей Апинис ( ему от этого спокойно спится?).
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Кат3 часа назад
Когда то было три сорта водки и продавали в спецмагазинах, а всёравно употребляли, страздущий и десять километров пройдёт за водовкой, так что колличество сортов алкоголя и его доступность не влияет на число спивающихся, проблема состоит в неуверенности в завтрашнем дне, люди живут в стрессе.
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Адельфина2 часа назад
Намёкиваете, что уж латыши-то у нас сплошняком трезвенники и язвенники?)))
Только русские пьют? Ещё и в трёх поколениях?
А вы сходите на ж/д вокзал и посмотрите национальный состав.
Я уж не говорю про центр города на Лиго, где они в дрова нажираются.
Нет, виноваты, конечно же, русские колонисты - споили бедных аборигенов!
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