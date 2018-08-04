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Государство стимулирует алкоголизм среди населения, предлагая бесчисленное количество наименований спиртного. Пора наконец заняться решением этой проблемы. Так считает врач-нарколог, суггестолог Борис Фальков.

В эфире программы "Семь дней и ночей" на радио Baltkom специалист указал, что у государства есть обязанность контролировать процессы, происходящие в обществе, но на сегодняшний день алкоголь является вседоступным и продаваемым.

"Ситуация с потреблением алкоголя очень серьезная. Я слышал, бюджет пополняется 20% с акциза на алкоголь. Да, это достаточно большой процент дохода, но за эти вещи расплачиваются живые люди. Если зайти в крупный магазин, то мы не сможем найти другого товара, который мог бы конкурировать с алкоголем по ассортименту. Хлеба, молока, сыров несколько десятков, а количество предложений водки и другого алкоголя — сотни и тысячи наименований. Посмотрите, в любом супермаркете, в средних и маленьких магазинах. Алкоголь - один из самых предлагаемых продуктов. Это что самый полезный продукт?", - вопрошает нарколог.

По словам медика, если говорить об ответственности, нужно вспомнить, что за преступление, совершенное в алкогольном опьянении человек будет нести уголовную ответственность, при этом с отягощением вины. Хотя с точки зрения социума, алкоголь является воспетым, культивируемым и всюду предлагаемым.

"Посмотрите, ведь, если, например, хирург после операции не смог вывести из наркоза пациента, а тот что-то сотворил в состоянии аффекта, то ведь будет виноват хирург. Почему в отношении алкогольного опьянения к людям применяется наказание, а к государству, которое стимулирует алкоголизм, нет?", - говорит врач.

По словам суггестолога, с точки зрения политики управления государством, хорошо было бы, если бы партии в своих программах указывали хотя бы какие-то зачатки решения этой проблемы.