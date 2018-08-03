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Изначально было понятно, что такой человек, как Влад Листьев не сможет управлять Первым каналом. Об этом в рамках программы "Встретились - поговорили" на радио Baltkom сказал экс-ведущий программы Взгляд Дмитрий Захаров.

"Надо понимать кем был Владик Листьев. Во время учебы в МГУ он был спортсменом, бегуном, стайером. По жизни он был бабником, любителем выпить, тем кого называют словом раздолбай. Иногда он мог исчезнуть на неделю другую, что приводила Анатолия Григорьевича Лысенко в бешенство, потому что у него случился очередной роман или он ушел в загул с какими-то друзьями. Характеризовать Листьева, как предпринимателя способного управлять каналом - это просто смешно. Его поставили в качестве номинальной фигурой, зицпредседателем", - сказал Захаров.

По словам журналиста, уже ни для кого не секрет, что именно денежные потоки, которые составляли миллиарды долларов, проходящие через телевидение, стали причиной гибели Листьева.

"Что происходит у него за спиной? Когда стало понятно, что доход ТВ формируется от рекламы появляется много желающих, посредников, желающих получать доход на размещении рекламы. И вот тот кто стоял за Владом решает, что Первый канал будет делать без посредников, он сам будет этим занимается. Первый канал вводит мораторий на размещение рекламы через посредников. Владу начинают звонить и угрожать, чтобы он снял мораторий. А он не мог его снять, потому что решение принимал не он. Тотальная глупость Влада заключалась в том, что ему нужно бежать в прокуратуру, ФСБ и т.д и требовать охрану. Но он считал себя неприкасаемым и этого не сделал. А речь шла о четверти миллиардов долларов... А этой четвертью миллиардов долларов интересовался человек, которого нашли повешенным в Лондоне (речь идет о Борисе Березовском - ред)", - рассказал Захаров.

Влад Листьев - советский и российский телеведущий и журналист, первый генеральный директор ОРТ, предприниматель. Автор и первый ведущий передач «Взгляд», «Час пик», «Поле чудес», «Тема».

Убийство Владислава Листьева 1 марта 1995 года вызвало широкий общественный резонанс.

На момент убийства Листьев занимал пост генерального директора ОРТ. Убийство Листьева стало одним из наиболее громких убийств 1990-х годов и по настоящее время остается нераскрытым.

Дмитрий Захаров, Влад Листьев, Александр Любимов - ведущие культовой телепрограммы «Взгляд». СССР. 1987 г. pic.twitter.com/ptnlNkUMgC — Исторические Фото (@HistoryFoto) 20 апреля 2018 г.

Владислав Листьев (справа) с творческой группой информационно-музыкальной программы "Взгляд". 1988 год. Фото Олега Иванова /Фотохроника ТАСС/

Фото: Вокруг ТВ