Борцы за чистоту латышского языка предлагают заменить "давай" на "aidā" (22)
Русское слово "давай" в латышском языке вполне можно заменить на слово "aidā", так считает многолетний работник нескольких латвийских самоуправлений, некогда баллотировавшийся в Рижскую думу Айнарс Заберс.
"Вместо русского "давай" есть подзабытое латышское "aidā", которое в принципе является старым связующим словом для привлечения энергии к конкретному решению", - Заберс.
Krievu "davaj" vietā ir latvju nedaudz piemirstais "aidā", kas principā ir sens buramvārds enerģijas piesaistīšanai konkrētajam lēmumam.— Ainārs Zābers (@AinarsZabers) August 3, 2018
Его идею, которой он поделился в соцсети Twitter подхватили пользователи и стали предлагать свои варианты, многие предлагали на замену слово "aiziet".
"Я своих двух дочерей 2-ух и 5-ти лет с успехом переучила на "aiziet", - написала Зинта Озола.
Пользователь Мостли Райт указал, что слово "айда" тоже не латышское, а является неологизмом (новым заимствованным словом).
"Кажется, это слово тоже пришло к нам в один из исторических периодов, также из русского языка (оригинал может быть татарского происхождения "Алга" - вперед)", - написал Райт, добавив, что борцы за чистоту языка могли бы предложить что-то с менее сомнительным происхождением "Хей", "хопла", "пусть!", - написал комментатор.
Марк Левенсон указал, что слово "айда" заимствовано из другого языка.
""Айда" заимствовано сербско-хорватского AJDE (то же самое, что и "давай").
В свою очередь пользователь под ником "Спогулит" также считает, что слово "айда" есть у русских в языке.
"У русских тоже есть слово "айда" с таким же значением. Не знаю, кто у кого заимствовал. Хотя посмотреть географические названия по дороге в Москву чувствуется влияние балтов. В Москве есть речка с названием "Чура". Есть версия, что оно пришло из литовского слова "siaura" (šaura) (узкая)", - написал комментатор.
Согласно Википедии слово "Айда" — междометие башкирского и татарского языка в значении "Пойдем, иди, давай" или в значении сказуемого. Неологизм (новое слово) в русском языке.
Фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download
Вообще-то у них это слово означает "идём!", причём конкретно, и по дороге. Действие конкретного направленного движения. Айда в лес по ягоды?
Так что йок, татар малай, моя твоя не понимай!
Также это возглас воина-конника, понукающего лошадь, ГАЙДА! - Пошла, вперед, но!
Отсюда и псевдоним ГАЙДАР, что взял себе писатель Аркадий Голиков.
Мудак ты, депутат. ГАЙДА на....хутор бабочек ловить!