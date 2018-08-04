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Русское слово "давай" в латышском языке вполне можно заменить на слово "aidā", так считает многолетний работник нескольких латвийских самоуправлений, некогда баллотировавшийся в Рижскую думу Айнарс Заберс.

"Вместо русского "давай" есть подзабытое латышское "aidā", которое в принципе является старым связующим словом для привлечения энергии к конкретному решению", - Заберс.

Krievu "davaj" vietā ir latvju nedaudz piemirstais "aidā", kas principā ir sens buramvārds enerģijas piesaistīšanai konkrētajam lēmumam. — Ainārs Zābers (@AinarsZabers) August 3, 2018

Его идею, которой он поделился в соцсети Twitter подхватили пользователи и стали предлагать свои варианты, многие предлагали на замену слово "aiziet".

"Я своих двух дочерей 2-ух и 5-ти лет с успехом переучила на "aiziet", - написала Зинта Озола.

Пользователь Мостли Райт указал, что слово "айда" тоже не латышское, а является неологизмом (новым заимствованным словом).

"Кажется, это слово тоже пришло к нам в один из исторических периодов, также из русского языка (оригинал может быть татарского происхождения "Алга" - вперед)", - написал Райт, добавив, что борцы за чистоту языка могли бы предложить что-то с менее сомнительным происхождением "Хей", "хопла", "пусть!", - написал комментатор.

Марк Левенсон указал, что слово "айда" заимствовано из другого языка.

""Айда" заимствовано сербско-хорватского AJDE (то же самое, что и "давай").

В свою очередь пользователь под ником "Спогулит" также считает, что слово "айда" есть у русских в языке.

"У русских тоже есть слово "айда" с таким же значением. Не знаю, кто у кого заимствовал. Хотя посмотреть географические названия по дороге в Москву чувствуется влияние балтов. В Москве есть речка с названием "Чура". Есть версия, что оно пришло из литовского слова "siaura" (šaura) (узкая)", - написал комментатор.

Согласно Википедии слово "Айда" — междометие башкирского и татарского языка в значении "Пойдем, иди, давай" или в значении сказуемого. Неологизм (новое слово) в русском языке.

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