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Пожарные, выполняющие свою работу при такой аномальной жаре, установившейся в Латвии в последнее время, являются настоящими героями. Об этом в своей Facebook написал Эдгар Кеверис и выразил благодарность им за то, что они, не жалея сил, спасают Латвию и ее жителей от огня.

"Мы, люди, жалуемся на жару на улице, что в рабочих помещениях невозможно работать, и это заставляет покупать мороженное, как в Елгавский "циркуль" входит молодой и сильный парень, который точно перегрелся, руки и форма дымились. Парень, который тушит огонь, несмотря на то, сколько градусов на улице...., хочу поделится увиденным и лично сказать тем МУЖЧИНАМ большое СПАСИБО за их работу, так как они - те, кто за небрежными людьми спасают нашу землю, страну, мир...", - написал Эдгар.

Люди за пару дней поделились этим постом более 4,5 тысяч раз. Многие написали слова благодарности и гордости за пожарных.

"Спасибо Вам, пожарные! Пусть жара и, может быть, со стороны сказанное в ваш адрес необдуманное слово не влияет на вашу самоотверженную работу. Хочется пожелать вам большей зарплаты и оценки вашего труда. Мы еще жалуемся на свои условия труда в офисе, а посмотрите, как пашут эти ребята. Этим людям народу надо собрать деньги за огромную работу, может быть депутатам стыдно станет! В такую жару, да в такой толстой форме! Вы достойны звания "Гордость года"! Да хранит вас Бог!", - пишут люди.

Напомним, продолжается тушение всех трех пожаров на болотах - в Валдгалской волости, Салском крае и Раматской волости, и ситуация остается без изменений.

Как пояснила представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце, в Валдгале вертолеты в тушении пожара не используются, так как они направлены на пожар в Раматской волости, где ограничить пожар пока не удалось. На местах работают сотрудники службы леса, пожарные и земессарги.

С начала года в Латвии зарегистрировано 6634 пожара, в том числе 2090 вызванных сжиганием сухой травы. В пожарах пострадали 216 и погибли 40 человек.

Стоит добавить, что на установившуюся в последнее время в Латвии жару люди все чаще жалуются в трудовую инспекцию, мол невозможно в таких условиях работать. Между тем, как заявили в Трудовой инспекции, людям прежде, чем жаловаться в инспекцию, надо сначала поговорить с работодателем об улучшении условий труда. К тому же , согласно нормативным актам, максимальная температура воздуха в помещениях может составлять +28 градусов.