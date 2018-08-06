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Латвии не надо "изобретать велосипед", а как в советские времена, выкупать у населения пустые бутылки, как это сейчас делают в Литве. Так считает общественный активист, многолетний работник нескольких латвийских самоуправлений Андис Зоммерс.

"Был в Литве, не знаю, как в больших магазинах, но в маленьких, как в коммунистические времена, просто берут пластмассовые и стеклянные бутылки, платят 10 центов. Не надо ни аппаратуры за миллионы, ничего другого грандиозного. Не всегда же изобретать вновь велосипед!", - написал мужчина в своем Twitter.

Biju iebraucis Lietuvā, nezinu kā lielajos veikalos, bet mazajos kā komunistu laikos vienkārši ņem tukšās plastmasas un stikla pudeles, maksa 10 centi. Nevajag ne aparātus par miljoniem, neko citu garndiozu. Pudeles vairs apkārt nemētājas. Ne jau vienmēr otreiz jāizdomā ritenis ! — Andis Zommers (@AndisAndiszo) August 3, 2018

Ему ответил земессаргс Янис Пипарс:

"Кто хочет, тот ищет возможности делать. Кто не хочет, ищет оправдания", - написал он.

Kas grib, tas meklē iespējas darīt. Kas negrib darīt, meklē attaisnojumus — Jānis (@JankaPipars) 3 августа 2018 г.

Раньше у жителей Латвии была возможность сдавать в эстонские магазины пустые стеклянные бутылки. В начале 2017 года в Эстонии была введена новая система, когда бутылки из других стран не принимаются. Сдать и получить деньги можно лишь за те бутылки, которые помечены особенной маркировкой и штрихкодом.

Стоит напомнить, что Латвия единственная из из Балтийских стран, где до сих пор не введена депозитная система, тогда как эстонцы и литовцы гордятся тем, что у них благодаря депозиту на бутылки не загрязняется окружающая среда.

Фото: pixabay.com