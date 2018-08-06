Активист: надо вернуть советскую систему - выпил, сдал бутылку, получил деньги (21)

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Эксклюзив | 6 августа 2018 года, 07:10

Латвии не надо "изобретать велосипед", а как в советские времена, выкупать у населения пустые бутылки, как это сейчас делают в Литве. Так считает общественный активист, многолетний работник нескольких латвийских самоуправлений Андис Зоммерс.

"Был в Литве, не знаю, как в больших магазинах, но в маленьких, как в коммунистические времена, просто берут пластмассовые и стеклянные бутылки, платят 10 центов. Не надо ни аппаратуры за миллионы, ничего другого грандиозного. Не всегда же изобретать вновь велосипед!", - написал мужчина в своем Twitter.

Ему ответил земессаргс Янис Пипарс:

"Кто хочет, тот ищет возможности делать. Кто не хочет, ищет оправдания", - написал он.

Раньше у жителей Латвии была возможность сдавать в эстонские магазины пустые стеклянные бутылки. В начале 2017 года в Эстонии была введена новая система, когда бутылки из других стран не принимаются. Сдать и получить деньги можно лишь за те бутылки, которые помечены особенной маркировкой и штрихкодом.

Стоит напомнить, что Латвия единственная из из Балтийских стран, где до сих пор не введена депозитная система, тогда как эстонцы и литовцы гордятся тем, что у них благодаря депозиту на бутылки не загрязняется окружающая среда.

Фото: pixabay.com

Комментарии 21
Бутылочка вина,не болит голова... 5 часов назад
Эх дружочек,многое из того прошлого надо вернуть,разрушив хорошо отлаженную систему "младо патриоты"ни создали ни чего,окончательно добив всё то хорошее,что было создано самим народом.
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Эджа 5 часов назад
Латвия вам не Европа . Тут даже сортированный мусор скидывают в одну машину а деньги с Европы получают как за сортировку
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Kaт 5 часов назад
Магазинщикам это совсем не нужно,надо место для хранения тары, работника нанимать для приёмки, а так сейчас сидят в контейнерах принимают пивные бутылки по цене от 3 до 6 центов.
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