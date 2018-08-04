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Пользователь соцсети Facebook Марис Декснис опубликовал видео с подписью "Последствия грозы в Гулбене по дороге в Ругаи". Судя по кадрам, в том районе Латвии прошла основательная гроза с сильным ветром, так как в лесу рядом с дорогой лежат поваленные деревья и ветки.

Пользователи соцсети стали сетовать на то, что в центральной части Латвии не пролилось ни капли, в частности жители Риги сожалеют о том, что нет долгожданного дождя.

Пользователь соцсети Арвид Рациборскис также публикует видео из центра Гулбене, со словами "гуобенцам сейчас хорошо".

Напомним, согласно прогнозам синоптиков, в субботу в Латвии днем местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Максимальная температура воздуха составит +25..+30 градусов.

В Риге будет малооблачно, осадки маловероятны. Днем воздух прогреется до +28..+29 градусов.

В начале следующей недели будет не жарче +22..+26. Местами пройдут дожди, возможны грозы.

В соответствии с последним прогнозом Global Forecast System в середине следующей недели станет жарче, в четверг температура может достичь +27..+32 градусов, а в конце следующей недели снова станет прохладнее.

Высокая пожароопасность сохраняется на большей части территории страны.