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У партии "Согласие" есть шансы попасть правительство, но пока рано говорить о том, произойдет ли это наверняка. Такое мнение в программе "Разворот" на радио Baltkom профессор университета им.Страдиня, политолог, экс-спикер Сейма Илга Крейтусе.

По словам политолога, "Согласие" может оказаться в той же ситуации, в которую когда-то попала Латвийская социал-демократическая рабочая партия.

"Никогда не говори "гоп", пока не перепрыгнул. Наш чемпион по прыжкам в высоту, прыгнул ниже чем женщины в Европе, а мы говорим, что он чемпион Латвии. Мы не можем сказать, кто выиграет и как выиграет. Может сложиться ситуация, что "Согласие" будет за бортом. Может произойти ситуация, когда социал-демократы попали в парламент и создавалось правительство меньшинства Вилиса Криштопанса. Социал-демократы вошли в Сейм с одним министром, не являясь частью коалиции", - указала Крейтусе.

Как сообщалось ранее, согласно результатам опроса агентства SKDS по заказу Латвийского телевидения, самый большой рост рейтингов в июле продемонстрировала партия Кайминьша KPV LV ("Кому принадлежит страна"), которая обогнала партийное объединение "Для развития/За!" и национальное объединение.

Самой популярной политической силой в Латвии по-прежнему является "Согласие", за которое готовы отдать голоса 21,4% опрошенных. За СЗК проголосуют 12,4% избирателей, за KPV.LV - 7%, а за VL-TB/LNNK - 6,8%. Следующей в рейтинге идет "Для развития/За!" - 4,4% поддерживающих, за ней следует Новая консервативная партия с рейтингом в 3,9%. Если бы выборы состоялись завтра, то "Новое Единство" получило бы поддержку 2,9% избирателей.