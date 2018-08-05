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Советский Союз был финансово и экономически мощнее тех стран, которые сейчас существуют порознь. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал российский журналист, бывший ведущий программы "Взгляд" Дмитрий Захаров.

Экс-ведущий "Взгляда" признался, что он жалеет о распаде СССР.

"Да, я безусловно жалею, потому что я не рассматривал эту территорию как то, что было Советским Союзом, просто это был единый конгломерат, который был экономически и финансово значительно мощнее ныне существующих стран порознь", - отметил Захаров.

По словам журналиста, рядовое население не получило никакой выгоды от развала Советского Союза.

"Если вспомнить сказку братьев Гримм про веник - веник един, им можно ударить и убить кого угодно, а когда прутья разобраны порознь это не веник уже. Прутья можно сломать. Поэтому, с точки зрения местных элит, развал СССР был выгодным. С точки зрения рядового населения, это был колоссальный обман. Что принесли те свободы? Граждане Туркмении и Таджикистана лучше жить стали? Намного лучше живут в Прибалтике? Нет. Прекрасно жить на Украине? Если посмотреть на их уровень инфляции, уровень падения жизни, сокращение ВВП, стоим на электричество, воду и прочее - это катастрофа. Маркса надо читать. Есть макрополитика, а есть местячковые амбиции", - заявил Захаров.

Дмитрий Захаров был ведущим российской программы "Взгляд" с 1987 по 1991 год.

Фото: facebook.com/Дмитрий Захаров