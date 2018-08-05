Экс-ведущий "Взгляда" на Baltkom: я жалею, что Советский Союз развалился (7)
Советский Союз был финансово и экономически мощнее тех стран, которые сейчас существуют порознь. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал российский журналист, бывший ведущий программы "Взгляд" Дмитрий Захаров.
Экс-ведущий "Взгляда" признался, что он жалеет о распаде СССР.
"Да, я безусловно жалею, потому что я не рассматривал эту территорию как то, что было Советским Союзом, просто это был единый конгломерат, который был экономически и финансово значительно мощнее ныне существующих стран порознь", - отметил Захаров.
По словам журналиста, рядовое население не получило никакой выгоды от развала Советского Союза.
"Если вспомнить сказку братьев Гримм про веник - веник един, им можно ударить и убить кого угодно, а когда прутья разобраны порознь это не веник уже. Прутья можно сломать. Поэтому, с точки зрения местных элит, развал СССР был выгодным. С точки зрения рядового населения, это был колоссальный обман. Что принесли те свободы? Граждане Туркмении и Таджикистана лучше жить стали? Намного лучше живут в Прибалтике? Нет. Прекрасно жить на Украине? Если посмотреть на их уровень инфляции, уровень падения жизни, сокращение ВВП, стоим на электричество, воду и прочее - это катастрофа. Маркса надо читать. Есть макрополитика, а есть местячковые амбиции", - заявил Захаров.
Дмитрий Захаров был ведущим российской программы "Взгляд" с 1987 по 1991 год.
Фото: facebook.com/Дмитрий Захаров
и врагом всего христианского мира в том числе и Латвии. А то что этот советский ядерный монстр самоликивидировался не уничтожив полмира можно назвать чудом.