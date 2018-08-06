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15 августа завершится 14-ый международный музыкальный фестиваль "Summertime – приглашает Инесса Галанте" грандиозным концертом легендарного музыкального трио "Trio Paris Royale", в составе которого: гитарист Тино Кал (Tino Kahl), контрабасист-виртуоз Михаэль Кераус (Michael Kehraus) и выдающийся солист - скрипач-вундеркинд из Германии Baptiste Pawlik, выступавший с Селин Дион и Робби Уильямсом, а также сыгравший на прощальном концерте для Папы Римского Бенедикта XVI в самом Ватикане.

В возрасте трех лет Baptiste Pawlik получил свои первые уроки скрипки, а уже в четыре года стал победителем музыкального конкурса "Jugend Musiziert", будучи при этом самым юным участником, за что вскоре его прозвали «музыкантом-вундеркиндом». Далее последовал ряд наград, победы в крупнейших музыкальных конкурсах по всему миру. Композиции Baptiste Pawlik очаровывают публику Европы и Азии, а виртуозность игры музыканта впечатляет даже самых непоколебимых музыкальных критиков. На сегодняшний день не только удивительно талантливый, но и темпераментный и харизматичный Baptiste Pawlik – один из самых популярных и востребованных скрипачей, который в своих выступлениях искусно совмещает мелодии различных музыкальных жанров в единую лаконичную композицию, - на что зал всегда реагирует бурными овациями.

В программе концерта – широкое разнообразие музыкальных жанров и направлений: от музыки в стиле French café и цыганского джаза до хитов из репертуара таких легенд как Майкл Джексон и группа Coldplay. Кульминацией концерта станет невероятное исполнение известного танго "Por una Cabeza" (с испанского – "Потерявший голову"), которое с первых нот вызывает в воображении сверхчувственный танец в исполнении Аль Пачино и Габриэль Анвар из кинофильма «Запах женщины» и мысли о страсти и счастье испытать безумство любви.

Вы можете выиграть 2 билета на концерт легендарного музыкального трио Trio Paris Royale!

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Особым сюрпризом для латвийской публики станет авторские интерпретации известных латышских народных мелодий, специально подготовленные музыкантами из трио Trio Paris Royale для фестиваля "Summertime –приглашает Инесса Галанте" в Юрмале. Увлекательное путешествие во времени и феерия положительных эмоций, - это и многое другое, как всегда, ожидает слушателей фестиваля "Summertime –приглашает Инесса Галанте" 15 августа в концертном зале Дзинтари.

Приобрести билеты можно в кассах Biļešu Paradīze.