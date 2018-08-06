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Статистику нынешнего лета по количеству несчастных случаев на воде в Службе неотложной медицинской помощи называют драматичной. Жаркое лето этого года стало трагичным для 20 молодых людей. Отдых на воде для некоторых из них закончился инвалидностью.

В эфир программы "Утро на Балткоме" на радио Baltkom, в рамках которой обсуждалосьповедение на отдыхе на воде, позвонил слушатель, рассказавший свою печальную историю.

"Я - одна из жертв собственной глупости. В 2001 году нырнул с лодки... Трезвый... Ничего там не было до этого. Течением принесло бревно или доску, даже не разобрался в этом случае. Ну и головой "бабах"! Жив остался благодаря хирургу Эгилсу Страуссу из Рижской травматологической больницы, у которого "золотые" руки. Имплант, шурупы в шее и инвалидность второй группы по сей день. Вот и весь сказ", - рассказал мужчина.

Как сообщалось, уже 20 молодых людей в этом сезоне, прыгая в воду головой, получили перелом позвоночника. И, вероятно, дальнейшую жизнь проведут в инвалидной коляске.

Помимо травм, полученных на отдыхе у воды, Латвия является "лидером" ЕС по числу утонувших людей - показатель гибели людей на воде на 100 000 населения в стране в шесть раз превышает средний уровень по ЕС

В минувшие выходные сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы несколько раз спасали тонувших людей. В 6 случаях была констатирована смерть.