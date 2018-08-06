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От реформы образования в основном пострадают латышские школы, которые находятся в небольших городах и селах. Таким образом в Латвии может исчезнуть национальная идентичность, заявил в эфире радио Baltkom председатель сената Балтийской Международной Академии (БМА), профессор Станислав Бука.

"В этом году закрывается 25 школ, практически все они - латышские. В радиусе 10-15 км от них будет выжженная пустыня - интеллектуальная, образовательная. Потому что Латвия сохранялась благодаря маленьким поселкам и хуторам. Сейчас это все уничтожается. Говорят, что так будет экономнее. Сэкономим 3,4 млн евро. Да что эти деньги дадут, если под угрозой национальная идентичность?" - указал он.

Профессор отметил, что предусматривающие запрет образования на русском языке в частных вузах поправки в законодательстве будут оспорены как на местном, так и на уровне Евросоюза.

"Я думаю, партии будут приглашать студентов на митинги и манифестации. Ведь есть один нюанс: в данном случае запрещают и ограничивают частную собственность в условиях капитализма. Нам диктуют как и на каком языке мы можем вести деятельность. Будем подавать иск в Конституционный суд (КС) Латвии. Параллельно мы готовим экономическую, языковую и социальную документацию для Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ)", - заверил Станислав Бука.

Ранее сообщалось, что КС возбудил дело о соответствии Конституции Латвии поправок к закону об образовании, предусматривающих полный перевод обучения на государственный язык.

Между тем были приняты поправки к закону об образовании, запрещающие преподавание на русском языке в частных вузах и колледжах страны.

Поправки были предложены Министерством образования и науки с учетом реформы среднего образования. До этого закон о вузах регулировал только использование языков в государственных высших учебных заведениях.