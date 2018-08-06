Эксклюзив |

11 августа в 19 часов мы вновь отправляемся в музыкально-речной вояж по Даугаве "Mix On The Water" на прогулочном корабле Rīgas Pērlе.

Тема вечеринки: Party Like A Russian. Самые заводные хиты на русском, а также вкуснейшие блюда и напитки национальной русской кухни от поваров ресторана Rīgas Pērlе.

За три часа речного круиза вы проплывете по Даугаве по всей протяженности Старого города, насладитесь красотой величественных рижских зданий на фоне заката, проплывете под мостами, вдоволь накричитесь (здесь сумасшедшая акустика!), а приятный морской бриз хорошо освежает в жару, особенно если плясать от души.

Отсидеться за столиком не получится! Потому что ноги сами пойдут в пляс под зажигательные ритмы диджеев радио MIX FM 102,7.

Число посадочных мест на кораблике Rīgas Pērlе ограничено и практика показывает, что 150 билетов разлетаются задолго до мероприятия.

Приобрести билеты по самым демократичным ценам можно на Biļešu Serviss

Или... поучаствовать в розыгрыше билетов на нашей странице в сети facebook. Переходите по ссылке и выполняйте простые условия конкурса (Like & Share)!

Победителя объявим в прямом эфире MIX FM 102,7 в пятницу, 10 августа после 10 утра.