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Социальные кампании наподобие той, что провело Министерство здравоохранения - "Сорви голова, но без головы" об опасности прыжков в воду, являются очень действенными и доходят до адресата, об этом в эфире радио Baltkom сказал сказал врач-эксперт Службы неотложной медицинской помощи Игорь Бобров.

"Эти кампании сродни тем, что проводит CSDD, когда призывает друзей удержать водителей, которые выпили алкоголь, от управления автомобилем в опьянении. Прыжки в воду обычно совершаются с кем-то. И прежде, чем совершить этот прыжок, друзья тоже могут отговорить и объяснить, чем это может закончиться. Такие мероприятия очень действенны", - сказал доктор.

В целом ситуацию с травмами и гибелью людей на воде представитель Службы неотложной скорой помощи назвал драматичной. По его словам в основном погибают молодые мужчины, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, С 26 июля до прошлой пятницы, в Латвии утонули 9 человек, то есть каждый день по утопленнику. За два выходных дня статистику пополнили еще четыре человека. В понедельник, 6 августа спасатели нашли в водоемах двух утонувших. Погибшие пополнили и без того длинный черный список погибших - в целом в этом сезоне 89 утонувших людей.

По числу утонувших людей Латвия является "лидером" ЕС - показатель гибели людей на воде на 100 000 населения в стране в шесть раз превышает средний уровень по ЕС.