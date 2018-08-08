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Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич является мастером запугивания и оптимистом. Об этом пишут пользователи латвийского сегмента соцсети Twitter. Такую реакцию глава внешнеполитического ведомства вызвал своими высказываниями о том, что если к власти придут популисты, тогда Латвия окажется в изоляции от других европейских стран.

"Мастер запугивания и оптимист", - прокомментировала пост министра пользовательница Эльза.

Biedēšanas meistars un optimists.



(1) 2018.g. augusts.

Bariņš "noderīgo idiotu" pēc vēlēšanām Latviju var novest starptautiskā izolācijā, brīdina Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs. https://t.co/nzGpPqjV6D pic.twitter.com/8g7703AFdm — elza (@elzalatv) 6 августа 2018 г.

Также пользователей сосцети немало удивили высказывания политика о том, что в Латвии все не так плохо, как представляют многие.

"Я оптимист, поэтому считаю, что могло бы быть и хуже. Все на так уж плохо!" - написал Ринкевич.

Как считает пользовательница Эльза, конечно, некоторым красиво жить не запретишь, когда находишься у "кормушки", получаешь ежемесячные доплаты к основной зарплате, причем можешь обеспечивать блага не только себе, но и своему спутнику. Таким образом женщина припомнила, что Ринкевич в свои зарубежные вояжи берет своего советника. а по совместительству своего друга, господина Дрегериса.

В свою очередь пользователь Янис Меднис считает, что, если "кучка идиотов приведет Латвию к изоляции, то тогда у МИД наконец-то будет что делать. Можно будет разъезжать по всему миру и вытягивать Латвию из изоляции.

Но автор поста считает, что Ринкевич больше не будет министром, достаточно посмотреть на рейтинги партий и тогда уж точно "никакой изоляции не будет.

Янис этому только порадовлся, так как тогда может быть у МИДа не будет ведомством декоративным, как в советские времена.

Как сообщалось, на своей странице в соцсети Facebook Эдгар Ринкевич предупреждает, что если к власти придут популисты, то страна станет черной дырой Европы.

Он написал, что такое правительство, не выводя Латвию из НАТО и ЕС, шаг за шагом будет требовать смягчения той или иной позиции внутри этих организаций, что, по всей вероятности, приведет к тому, что Латвия окажется в изоляции от других стран Балтии и Европы.

"Многие "предприниматели" действительно наивно полагают, что если не "ссориться с Россией", то их бизнес улучшится, так как решения России в области транзита и экономики уже давно носят стратегический характер", - подчеркивает он.

По словам министра, его слова могут не понравиться и тем, для кого "все плохо", и тем, для кого "все хорошо", и вечным пессимистам, и тем, кому кажется, что хуже быть не может.

"Я оптимист, поэтому считаю, что могло бы быть и хуже. Все на так уж плохо! Экономика растет, средняя и минимальная зарплаты, пенсии и пособия повышаются, безработица уже несколько лет снижается. Государство выделяет на оборону 2% ВВП, в Балтии безопасность охраняют силы союзников, укреплена восточная граница", - подчеркивает министр.

При этом он признает, что далеко не все в государстве так хорошо.

"К сожалению, зарплаты все еще маленькие, неравенство огромное, ощущается большая нехватка рабочих рук", - указывает министр.

Фото: Flikr