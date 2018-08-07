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Государственная политика прежних лет, благодаря которой, люди потерявшие работу, получают неплохие пособия, не мотивирует их искать новую работу, поэтому в этой сфере нужны срочные изменения. Так считает, президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис.

В интервью программе "Разворот" на радио Baltkom он указал, что в условиях острой нехватки рабочей силы, нужно сокращать сроки получения пособий и их размеры.

"Была такая госполитика, способствовавшая уплате налогов, за работника платились налоги, в итоге, он, оставшись без работы получает хорошее пособие и с ним не хочет возвращаться на рынок труда. Надо сокращать период получения пособий и сокращать его размер. Мы понимаем, что это плохо, когда люди теряют работу, но ему нужно пожить на пособии, например, два месяца, чтобы он был мотивирован выйти как можно быстрее на рынок труда", - сказал Ростовскис.

По словам главы есть такой парадокс, когда есть длительные безработные, а предпринимателям нужны работники, но порой не совпадают специфика работы и отсутствие соответствующих навыков самих работников.

Также по словам Ростовскиса, в условиях острой нехватки рабсилы, предприниматели вынуждены принимать на работу молодежь без образования и опыта.

"Это вынужденный шаг, так как с одной стороны экономика растет и как одно из идущих в рост направлений — растет экспорт. Многие предприниматели находят рынки, расширяются и там нужны новые работники, а их нет. При этом это не касается всех сфер, например, в IT индустрии без образования никак не обойтись. Существует также второе направление — вынужденное. С освоением еврофондов идет нагрев таких отраслей как строительство и других, естественно не хватает работников. Надо строить, а некому. Поэтому планка предпринимателей снижается, и они вынужденны брать хоть кого-то. Но это плохо, а вдруг сделает что-то не так, есть свои риски", - сказал Ростовскис.