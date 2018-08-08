Эксклюзив |

Выделение более 4 миллионов евро из госбюджета на участие латвийского бизнеса в выставке World Expo 2020 в Дубае является инвестицией в будущее. Об этом в интервью программе "Разворот" на радио Baltkom рассказал президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис.

По его словам, для такого масштабного мероприятия это относительно небольшая сумма.

"На этот вопрос надо смотреть шире. Если мы говорим о цифре 4-6 миллионов. Изначально организаторы запросили сумму в 6 миллионов, но мы договорились, что сможем уложиться в 4,3 миллиона. Например, в прошлый раз в Астане мы сделали Expo вообще без государственных денег. Но там выставка не была долгой. Если мы говорим о выставке в Дубае, то, если Латвия в ней не будет участвовать, то мы на 50 лет можем забыть об отношениях с арабским миром - и по инвестициям в страну, и по каким-то вопросам латвийского бизнеса там, в ОАЭ. Потому что на Востоке все дела улаживаются на личном уровне. Здесь вопрос стоит так: или мы работаем с конкретным шейхом, или не работаем", - сказал Ростовскис.

По словам главы Торгово-промышленной палаты, предприниматели с лихвой отработают в будущем сделанные сейчас вложения.

"Если мы смотрим в долгосрочной перспективе, то эта инвестиция в размере порядка 4 миллионов евро абсолютно адекватна и ее можно отработать. Мы должны будем интенсивно работать с арабским миром и призывать вкладывать инвестиции в Латвию, чтобы они здесь что-то создавали. Например, увидели технологии, с которыми работают латвийские предприниматели и могли их купить. Мы могли бы также там продавать свои продукты", - указал бизнесмен.

По словам Ростовскиса, участие в выставке в Дубае - отличный шанс для латвийских предпринимателей.

"Эта площадка будет нужной для латвийских предпринимателей. Это как в бизнесе, ты должен что-то вложить, чтобы получить обратно. Поймите, там крутятся такие цифры, что нам и не снилось", - сказал Ростовскис.

Напомним, Кабинет министров во вторник решил выделить 4,3 млн евро на участие Латвии в международной выставке Expo 2020i в Дубае, которая будет проходить с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021 года. Мероприятие будут финансировать и государство, и сами предприниматели.

Правительство поддержало предложение Министерства экономики о заключении договора с Латвийской торгово-промышленной палатой о делегировании ей задачи госуправления - организации участия Латвии в этой выставке.

Согласно данным на официальном сайте World Expo 2020, на выставке в Дубае, которая пройдет под девизом "Соединение умов, творение будущего", примут участие более 200 стран и организаций.