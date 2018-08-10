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Скандальную историю с системой Компонента обязательной закупки электроэнергии (КОЗ) решил изобразить карикатурист Гатис Шлюка.

Художник, публикующий свои произведения на актуальные темы на страницах газеты Latvijas Avīze, изобразил сагу с "зеленой энергией" в виде страусов, которые обычно прячут голову в песок, немного добавив фантазии.

Пользователи соцсети Twitter стали придумывать название к карикатуре.

"Зеленая электрическая цепочка", - написал один из пользователей.

"Все концы в воду", - написал другой.

Еще один поспорил с последним утверждением, намекая, что про воду сказано не совсем уместно.

Напомним, введение компонента обязательной закупки (КОЗ) электроэнергии президент Латвии признал ошибкой. Такой вывод глава государства сделал после встречи с премьер-министром Марисом Кучинскисом, который представил президенту доклад о хронологии введения КОЗ и ответственных за него лицах.

"КОЗ, возможно, был не лучшим механизмом для оказания поддержки зеленой энергии. Система, которая изначально не была такой опасной и вредной для общества, была деформирована. По-моему, глупо платить дополнительно за использование природного газа, чтобы производить энергию", - указал президент.

Необходимо оценить, имели ли место в связи с КОЗ умышленные злонамеренные действия, добавил он.

После встречи с президентом Кучинскис указал, что в его докладе по хронологии введения КОЗ "всплыли" некоторые нюансы, например, что выдавалось слишком много лицензий.

Премьер-министр обратил внимание и на случаи, в которых лицензии возобновлялись в то время, когда закон уже не действовал. Он выразил удивление, что тогда никто не обратил на это внимание.

Стоит отметить, что за несколько дней до этого, партия "Согласие" подала в Конституционный суд (КС) заявление с требованием оспорить законность системы обязательной закупки "зеленой" электроэнергии.

Ранее сообщалось, что за последние десять лет жители Латвии переплатили за КОЗ электричества почти 1,9 млрд евро.

Обобщенные Еврокомиссией данные свидетельствуют, что по состоянию на конец прошлого года электроэнергия в Латвии для конечных потребителей была самой дорогой в Балтии. Причем в последние годы, после открытия рынков электричества, в Литве и Эстонии цены последовательно снижались, в Латвии же — росли. Оптовые цены накануне открытия рынков, в декабре 2014 го, были на 51% выше, чем в декабре 2017-го. В Эстонии и Литве цены для потребителя в целом повторили это снижение.