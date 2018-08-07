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Период 90-х годов 20-го века породил много музыкантов и художников, творивших абсолютное безумие, что сейчас было бы невозможно. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал российский рок-музыкант, поэт, певец и автор песен Найк Борзов.

"Мне в 90-х было классно. Я помню все это, убивали людей каждый день. В это время появилось очень много всего интересного, вылезло много занятных музыкантов и художников, творящих полное безумие. Совершенный нонконформизм. Сейчас в эпоху цензуры это невозможно. На каждом жилом доме по 50 камер наблюдения. Контролируется все, вплоть до айфона", - отметил Борзов.

По словам певца, он пытается различными способами уменьшить контроль над его жизнью.

"У меня на компьютере все заклеено - камеры, микрофоны. Меня никто не видит и не слышит. Телефон оформлен на другого человека", - указал Борзов.

Найк Борзов получил наибольшую известность как автор песен "Лошадка", "Три слова" и других хитов. Недавно музыкант представил клип на песню Егора Летова "Про дурачка".

Фото: ru.wikipedia.org