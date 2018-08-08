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Объединение двух рижских детских больниц в одну не повлечет за собой образование больших очередей, сказала в эфире радио Baltkom главный врач Детской клинической университетской больницы Ренате Снипе.

«На очереди это не повлияет, так как большая часть врачей из Гайльэзерса перешли работать к нам, в Торнякалнс. Приемные часы оставили прежние. Кабинетов хватило всем специалистам, так как слияние планировалось заблаговременно. К тому же сейчас начнется строительство новой поликлиники. Для тяжелых случаев мы можем организовать мультифункциональную команду врачей, здесь ведь лучше инфраструктура. А это очень важно», - сказала главврач больницы.

Напомним, как ранее писал Mixnews, теперь все услуги, которые маленькие пациенты получали в "Гайльэзерсе", они будут получать в другой детской больнице — в Торнякалнсе, на Виенибас гатве.

В детскую больницу "Гайльэзерс" уже больше года не привозят детей с серьезными заболеваниями — никого не оперируют. Сейчас там работает только психиатрическая и реабилитационная клиника.

Фото: bkus.lv