Главврач: слияние рижских детских больниц не создаст больших очередей (3)

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Эксклюзив | 8 августа 2018 года, 11:26

Объединение двух рижских детских больниц в одну не повлечет за собой образование больших очередей, сказала в эфире радио Baltkom главный врач Детской клинической университетской больницы Ренате Снипе.

«На очереди это не повлияет, так как большая часть врачей из Гайльэзерса перешли работать к нам, в Торнякалнс. Приемные часы оставили прежние. Кабинетов хватило всем специалистам, так как слияние планировалось заблаговременно. К тому же сейчас начнется строительство новой поликлиники. Для тяжелых случаев мы можем организовать мультифункциональную команду врачей, здесь ведь лучше инфраструктура. А это очень важно», - сказала главврач больницы.

Напомним, как ранее писал Mixnews, теперь все услуги, которые маленькие пациенты получали в "Гайльэзерсе", они будут получать в другой детской больнице — в Торнякалнсе, на Виенибас гатве.

В детскую больницу "Гайльэзерс" уже больше года не привозят детей с серьезными заболеваниями — никого не оперируют. Сейчас там работает только психиатрическая и реабилитационная клиника.

Фото: bkus.lv

Комментарии 3
Вот и чудненько35 минут назад
По прежнему сохранятся небольшие очереди длиною 2 месяца.
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Байба24 минуты назад
Всего часов 5-6 в приемном отделении. Ничего не изменится, мы поняли
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Светлана14 минуты назад
Опять это нытье и выдумки. Мне както штанга на ногу в зале упала, я сразу поехала в травмпункт во второй городской. Ждала аж уелых пять МИНУТ, после чего меня осмотрели и направили на рентген который я ждала ТРИ МИНУТЫ и все было замечательно.
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