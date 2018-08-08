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Диспетчеры-медики иногда позволяют себе принимать вызовы, нарушая алгоритмы, разработанные экспертами Cлужбы неотложной медицинской помощи. Поэтому происходят конфликтные ситуации и население должно о них сообщать. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал глава "скорой" Лиене Ципуле.

"Я все время повторяю, что общество должно реагировать и сигнализировать о случаях непрофессионализма, как в медицинском плане, так и в плане коммуникации. Мы откликаемся на жалобы в соцсетях. Я хочу быть в курсе всех таких ситуаций. На диспетчерский пункт в последнее время возросла нагрузка из-за того, что там работает и медицинский персонал. Медики принимают звонки и вместе с ними принимают свои субъективные решения – отправлять экипаж "скорой" на место вызова или нет", - пояснила Ципуле.

Он указала, что диспетчеры действительно не всегда работают по разработанному экспертами алгоритму.

"Мы стараемся следить за тем, чтобы диспетчер все-таки постоянно опирался на прописанный алгоритм принятия вызова. Я заметила, что не все следуют этой схеме. Специалисты полагаются на свой опыт и знания. Бывают, например, ситуации, когда с молодым пациентом случается чрезвычайная ситуация, и чтобы понять, насколько она сложная, надо пройти весь алгоритм. Но при подобных условиях возникновения конфликтной ситуации, Инспекция здравоохранения всегда занимает сторону пациента. Хотя диспетчеры стараются работать ответственно", - пояснила глава Cлужбы неотложной медицинской помощи.