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Очевидцы по-разному реагируют на мониторинг и уборку пляжей, рассказал руководитель фонда образования в области окружающей среды Янис Улме. В интервью радио Baltkom он уточнил, что около 10% отдыхающих на взморье пытаются помочь, но есть и те, кто при виде участников экспедиции тотчас прячут свой мусор.

"Сбор мусора на пляжах превращается в интересный социальный эксперимент, если в этот момент рядом располагаются отдыхающие. 10% загорающих хвалят нас и сами присоединяются к уборке мусора. Другие нас пугаются, сразу закапывают в песок окурки или прячут под полотенца пластиковые стаканчики. Я уверен, что за годы существования нашего проекта, наберется столько смешных историй о реакции людей, что можно устраивать стендап-шоу", - пояснил Улме.

В пример он привел случай, который произошел с ним при оценке уровня загрязнения пляжа в Вецаки.

"На пляже сидела 80-летняя бабушка и курила. Он увидела, что я убираю и считаю окурки на песке. Начала меня нахваливать, восхищаться проделанной работой. А после всех речей взяла и потушила сигарету в песок, там ее и оставив",- рассказал специалист.

Напомним, как ранее писал Mixnews, мониторинг в ходе кампании "Мое море" показал, что самым чистым морским побережьем в Латвии является Абрагциемс, а больше всего мусора на 100 метров береговой линии - в лиепайской Каросте.

Как рассказал Улме, количество мусора на 100 метров замерялось в 43 местах. В Абрагциемсе было 36 единиц отходов на 100 метров, а в Каросте - 937.

Фото: flickr.com/davisklavins