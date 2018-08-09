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Ознакомившись со списками кандидатов в депутаты следующего Сейма, можно сделать вывод, что некоторые из них действительно могут качественно работать в парламенте, но есть и такие, которым место в психиатрической клинике. Так считает председатель Валкского краевого самоуправления, бывший депутат Сейма, экс-глава фракции Народной партии Вентс Арманд Крауклис.

"Почитал списки кандидатов в депутаты Сейма. Можно было бы укомплектовать даже два качественных Сейма, а можно также забить два отделения в психиатрической больнице. Все в руках избирателя...", - написал Крауклис.

Palasīju Saeimas deputātu kandidātu sarakstus.Varētu nokomplektēt pat divas kvalitatīvas Saeimas,bet varētu piepildīt arī pāris nodaļas psihiatriskajā slimnīcā.Viss vēlētāju rokās... — Vents A Krauklis (@VentsAKrauklis) August 8, 2018

Латвийский журналист и публицист Отто Озолс согласился с автором поста, что у некоторых действительно наблюдаются расстройства психики.

"К сожалению. Я был на самом деле шокирован вновь увидев списки одной из партий нынешнего депутата, которого вынужден был заблокировать в Facebook. Так как написанные им...тексты свидетельствуют о серьезных проблемах душевного здоровья", - написал Отто Озлс.

При этом Озолс указывает, что это вопрос не в какой-то там справке из лечебного учреждения. "Людям из конкретной партии наверняка известны проблемы душевного здоровья этого депутата. Его записи в Facebook трудно пояснить даже, приняв основательную дозу алкоголя", - написал публицист.

В свою очередь активный пользователь соцсети Twitter Талис Линкайтссчитает несправедливым, что есть такие места работы, где нужно принести целую кипу справок, в том числе и от медиков, а депутатами могут стать, кто угодно.

"Так есть: чтобы работать грузчиком багажа в аэропорту, надо пройти всяческие проверки и получить всевозможные характеристики, а баллотируясь в Сейм, главное, что не был держателем конспиративной квартиры", - написал пользователь.

Пользователи также отмечают, что в любом случае, вся эта психиатрия в этом Сейме смешается.

На выборы Сейма, которые пройдут 6 октября, кандидатские списки подали 16 партий и партийных объединений, а в целом на места депутатов претендуют 1470 человек. То есть в 13-й Сейм на кресло претендуют 15 кандидатов.

ЦИК должна зарегистрировать списки еще девяти партий.

В пятницу, 10 августа, состоится жеребьевка номеров избирательных бюллетеней партий на выборах.

Фото Сейма ЛР