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Российский спортивный журналист и комментатор Виктор Гусев мечтает поработать в большом эфире вместе со своим коллегой Василием Уткиным. Об этом в эфире программы "Абонент доступен" на Baltkom сказал Виктор Гусев.

"Когда Василий Уткин задумывал свою знаменитую программу "Футбольный клуб" мы с ним сидела на стареньком стадионе "Динамо" он предлагал мне стать соведущим. Но для этого нужно было уйти с Первого канала, я на это не пошел. Мы с ним часто ведем корпоративные мероприятия, где комментируем любительские футбольные матчи. Мы с ним абсолютно на одной волне по юмору, по восприятию футбола. Но это, конечно, другой стиль репортажа – там главное повеселить публику", - сказал Гусев.

По словам Гусева, ему неизвестно, почему Уткин не вел репортажи с ЧМ по футболу.

"Хотелось бы поработать в большом эфире, но как-то все не срастается Могли что-то откоментировать на чемпионате мира, когда Василия подписали для работы на Первом канале. Что случилось? Почему его не стало после первого репортажа – не знаю. Мы с Васей хорошие друзья, но даже мне он не говорит, что произошло. Но его никто не остранял!", - сказал журналист.