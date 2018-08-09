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Экономика Латвии растет, но почему-то латвийцы все время жалуются и высказывают недовольство. Этим вопросом задается экономист Мартиньш Аболиньш в своем Twitter. Для наглядности эксперт продемонстрировал инфографику роста зарплат у населения Латвии и экономических показателей страны. Впрочем, экономист признает, что бонусы от роста экономики получают далеко не все.

"Экономика растет, так почему все плохо? Даже при стремительном развитии никогда нет такого, что абсолютно все являются выгодополучателями. Наемные работники, предприниматели и пенсионеры – дела у этих групп в последние 18 лет шли по разному. Самыми большими выгодополучателями (в среднем) в последние годы были наемные работники", - пишет экономист.

Ekonomika aug, tad kāpēc viss ir slikti? Pat pie straujas izaugsmes nekad nav tā ka ieguvēji ir pilnīgi visi. Algoti darbinieki, uzņēmēji un pensionāri – šīm grupām pēdējos 18 gados klājies diezgan dažādi. Vislielākie ieguvēji (vidēji) vismaz pēdējos gados ir algotie darbinieki. pic.twitter.com/OZnx473LpD — Mārtiņš Āboliņš (@MartinsAbolins) August 8, 2018

"В плане зарплат повышение неравномерное. По возрастным группам люди 30-40 лет, проживающие в окрестностях Риги, были самыми большими выгодополучателями от роста латвийской экономики в последние годы", - написал Мартиньш Аболиньш.

Un arī algu ziņā, attīstība nav vienmērīga. Algu izmaiņas pa vecuma grupām atšķiras un faktiski cilvēki vecumā no 30-40 gadiem, domājams dzīvojoši Rīgas apkārtnē (twīta autors tajā skaitā), ir bijuši vislielākie ieguvēji no LV ekonomikas izaugsmes pēdējos gados. pic.twitter.com/YjzqOC3xFv — Mārtiņš Āboliņš (@MartinsAbolins) August 8, 2018

В свою очередь эксперт по социальной политике Рута Зилвере указала, что виной тому слишком большое расслоение общества - кто-то получает слишком много, а кто-то ничего.

"Все не так уж и плохо, но настроение у людей ужасное. Неравенство доходов и возможностей, группа с низким доходом теряет терпение: они тоже хотят нормальное жилье, машину и еще какие-то бонусы. Уезжать или сердиться. И еще, если происходят такие вещи, наподобие как Компонент обязательной закупки электроэнергии, признанной ошибочной, То как с этим смириться?", - вопрошает Зилвере.