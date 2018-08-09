Эксперт: экономика Латвии растет, а все по-прежнему недовольны?! (10)

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Эксклюзив | 9 августа 2018 года, 08:19

Экономика Латвии растет, но почему-то латвийцы все время жалуются и высказывают недовольство. Этим вопросом задается экономист Мартиньш Аболиньш в своем Twitter. Для наглядности эксперт продемонстрировал инфографику роста зарплат у населения Латвии и экономических показателей страны. Впрочем, экономист признает, что бонусы от роста экономики получают далеко не все.

"Экономика растет, так почему все плохо? Даже при стремительном развитии никогда нет такого, что абсолютно все являются выгодополучателями. Наемные работники, предприниматели и пенсионеры – дела у этих групп в последние 18 лет шли по разному. Самыми большими выгодополучателями (в среднем) в последние годы были наемные работники", - пишет экономист.

"В плане зарплат повышение неравномерное. По возрастным группам люди 30-40 лет, проживающие в окрестностях Риги, были самыми большими выгодополучателями от роста латвийской экономики в последние годы", - написал Мартиньш Аболиньш.

В свою очередь эксперт по социальной политике Рута Зилвере указала, что виной тому слишком большое расслоение общества - кто-то получает слишком много, а кто-то ничего.

"Все не так уж и плохо, но настроение у людей ужасное. Неравенство доходов и возможностей, группа с низким доходом теряет терпение: они тоже хотят нормальное жилье, машину и еще какие-то бонусы. Уезжать или сердиться. И еще, если происходят такие вещи, наподобие как Компонент обязательной закупки электроэнергии, признанной ошибочной, То как с этим смириться?", - вопрошает Зилвере.

Комментарии 10
Янис37 минут назад
Может это не экономика растёт, а конкретные министерства врут. Я магистр экономики, 6 лет учёбы, 6 научных публикаций, объясните мне, как страна без ископаемых ресурсов с жуткой эмиграцией трудоспособного населения по масштабам Латвии, а так же с ухудшающейся инфраструктурой, может расти? Могу со всей ответственностью заявить, нам нагло и подло врут!
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Экономика растёт?!44 минуты назад
Растут налоги, придумываются новые поборы. Люди « оттуда» приходят с проверкой на фирму и не найдя никаких нарушений, просто требуют энную сумму, так как им пришла разнарядка , что нужно с этой фирмы содрать денег, согласно их прибыли. Денег в казне нет!!! Куда уходят деньги от роста экономики?!!!!
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Бирута15 минут назад
Это не рост экономики, это просто рост инфляции.
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