АНОНС: на радио Baltkom - министр культуры Даце Мелбарде (1)

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Эксклюзив | 9 августа 2018 года, 11:00

Сегодня, после 12.00 в программе "Разворот" на радио Baltkom - министр культуры Даце Мелбарде.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь! Интервью пройдет на латышском языке с переводом на русский язык.

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

Фото: facebook.com/Dace Melbārde, LV100

Комментарии 1
Патриот 2 часа назад
Страшилка Мелбарде опять выкинет очередную хрень! Ее даже слушать противно не говоря что бы ещё какие-то ей задавать. Ошибка природы!
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