АНОНС: на радио Baltkom - министр культуры Даце Мелбарде (1)
Эксклюзив | 9 августа 2018 года, 11:00
Сегодня, после 12.00 в программе "Разворот" на радио Baltkom - министр культуры Даце Мелбарде.
Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.
Подключайтесь! Интервью пройдет на латышском языке с переводом на русский язык.
Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.
Фото: facebook.com/Dace Melbārde, LV100
Страшилка Мелбарде опять выкинет очередную хрень! Ее даже слушать противно не говоря что бы ещё какие-то ей задавать. Ошибка природы!
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