Эксклюзив |

Сегодня, после 12.00 в программе "Разворот" на радио Baltkom - министр культуры Даце Мелбарде.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь! Интервью пройдет на латышском языке с переводом на русский язык.

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

Фото: facebook.com/Dace Melbārde, LV100