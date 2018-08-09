Министр экономики пообещал побороть эмиграцию повышением зарплат (+ОПРОС) (8)
В Латвии на сегодняшний день наблюдается дефицит рабочей силы, но через несколько лет ситуация может измениться. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказали министр экономики Арвил Ашераденс.
"Дефицит рабочей силы действительно растет очень быстро, так как у нас стареет общество и высокая миграция. Но уже за последний год к нам вернулись на 5 тысяч людей больше, чем в предыдущие годы, динамика хорошая. Это происходит из-за повышения средней заработной платы", - сказал он.
По словам министра, на сегодняшний день средняя зарплата в Латвии составляет 1000 евро.
"У нас средняя зарплата уже достигает 1000 евро, в Эстонии - 1220 евро. Люди сравнивают, видят, что у нас конкурентоспособные зарплаты, поэтому они возвращаются", - отмечает Ашераденс.
Как сообщалось ранее, большинство предпринимателей в Латвии обеспокоены нехваткой рабочей силы, свидетельствует опрос, проведенный Латвийской торгово-промышленной палатой.
23% опрошенных сказали, что вскоре столкнутся с этой проблемой, а 6% считают, что рабочая сила всегда будет доступна. 2% предпринимателей не обеспокоены проблемой нехватки рабочей силы, потому что считают, что дефицит еще не наступил.
Ключевое слово "наших". Да кто бы сомневался, что с повышением зарплат трудового народа мгновенно на необъятный коэффициент повысятся зряплаты правящих...
! Так подсчитайте на сколько увеличилась сумма товаров в этой корзине! Эта сумма даввюно превысила все средние пенсии и зарплаты! Об этом не знаем и знать не хотим! А как вернуть деньги потребитялям эл.энергии даже не задумываються! А это 1,5 млд.эвро!!! Забота бля забота!!!