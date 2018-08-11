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Чемпионат мира по футболу, проведенный Россией, был лучшим в истории. Такое мнение в эфире программы "Абонент доступен" на радио Baltkom высказал российский телеведущий, спортивный комментатор "Первого канала" Виктор Гусев.

Он отметил, что были и другие хорошие чемпионаты, но этот для него был "родным".

"Для меня Чемпионат мира по футболу был абсолютно лучшим в истории, потому что это родной чемпионат. Понимаете, это как "вокруг много красивых женщин, но ты любишь свою жену". Конечно, были и другие хорошие чемпионаты, например, тот же чемпионат 1998 года, двадцать лет назад, когда выиграли опять же французы, в Париже. Все чемпионаты были неплохо организованы, тем более, что многие вещи в их организации унифицированы", - рассказал Гусев.

Он также указал, что ФИФА очень тщательно контролирует проведение чемпионатов мира по футболу.

"За всем очень внимательно следит ФИФА. Они надеются на местных организаторов, но следят за своим продуктом. Это и есть гарант того, что все будет проведено успешно. Но мы соответствовали мировому стандарту на 100%, и я этому очень рад", - сказал Гусев.

Напомним, Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля.

Фото: facebook.com/Виктор Гусев, Viktor Yeryomin-Khokhljuk