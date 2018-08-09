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Элита Вейдемане задала в интервью с министром культуры Даце Мелбарде провокационный вопрос о том, что в русскоязычных СМИ отсутствовали сюжеты о Празднике песни. В этом в программе "Разворот" радио Baltkom призналась сама министр культуры.

Мелбарде подчеркнула, что только часть русскоязычных СМИ написали об этом. Однако политик поблагодарила те СМИ, которые осветили в своих репортажах традицию Праздника песни.

"Я говорила о части русскоязычных СМИ - это большое различие. Я согласна, что это был провокационный вопрос. Дам ответ на него, основанный на статистике. Всего о Празднике песни было опубликовано 6000 сюжетов или репортажей, 400 из них были от русскоязычных СМИ, что составляет 6%-7% от общего числа материалов. Это не много. В целом, я очень положительно оцениваю те русскоязычные СМИ, которые были партнерами Праздника песни. Я хочу сказать спасибо им за желание рассказать об этой традиции русскоязычным людям. Я понимаю, что это могло обидеть те СМИ, которые писали об этом празднике. Однако не все русскоязычные СМИ лояльны Латвии", - отметила Мелбарде.

По ее словам, о латвийских традициях не пишут те СМИ, которые работают из России, либо на таких порталах подается искаженная информация о праздниках в Латвии.

"Но это правда, часть русскоязычных СМИ не говорила о Празднике песни. Все те СМИ, которые базируются в России, проигнорировали его. Приведу конкретный пример о празднике Лиго - один портал преподнес его как неонацистский ритуал огня. Про Праздник песни тот же портал написал, что таким образом латыши празднуют победу российских футболистов над сербами", - заявила Мелбарде.

Напомним, журналист Элита Вейдемане в интервью газеты Neatkarīga спросила у министра культуры: "Вы заметили, что русские СМИ проигнорировали праздник Песни и танца? Царил ледяной холод. Как это согласуется с планами интеграции?". Мелбарде ответила, что некоторые русскоязычные СМИ не являются независимыми.

Фото: flickr.com/Latviesi.com