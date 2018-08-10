Министр экономики: латвийцев ждут перемены, но уже с "Новым Единством" (10)
Эксклюзив | 10 августа 2018 года, 07:55
"Новое Единство" без сомнений пройдет в Сейма следующего созыва, считает министр экономики Арвилс Ашераденс. В интервью радио Baltkom он отметил, что предстоящие осенью выборы принесут много перемен.
"У меня нет сомнений, что "Новое Единство" преодолеет 5% барьер. Но с каким именно результатом? Вообще интересно, как будет выглядеть следующий Сейм. Кажется, что это будет очень фрагментировано. "Фигуры" пока расставить трудно, но грядут большие перемены", - сказал он.
Напомним, на места депутатов в Сейме 13-го созыва претендуют 1410 кандидатов. Списки кандидатов в ЦИК подали 16 партий и партийных объединений. 67,9% кандидатов - мужчины, средний возраст кандидатов - 46,4 года. Самому младшему кандидату 21 год, самому старшему - 84 года.
Предвыборная хрень от заматерелых
ворюг.И уже ж заявляют,что преодолеют 5%барьер.Никак амермканские хакеры помогут?