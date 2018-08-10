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"Новое Единство" без сомнений пройдет в Сейма следующего созыва, считает министр экономики Арвилс Ашераденс. В интервью радио Baltkom он отметил, что предстоящие осенью выборы принесут много перемен.

"У меня нет сомнений, что "Новое Единство" преодолеет 5% барьер. Но с каким именно результатом? Вообще интересно, как будет выглядеть следующий Сейм. Кажется, что это будет очень фрагментировано. "Фигуры" пока расставить трудно, но грядут большие перемены", - сказал он.

Напомним, на места депутатов в Сейме 13-го созыва претендуют 1410 кандидатов. Списки кандидатов в ЦИК подали 16 партий и партийных объединений. 67,9% кандидатов - мужчины, средний возраст кандидатов - 46,4 года. Самому младшему кандидату 21 год, самому старшему - 84 года.