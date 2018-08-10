Эксклюзив |

Министерство культуры ответственно за интеграционную политику в Латвии, в том числе и за знание латышского языка, поэтому глава этого ведомства априори должен говорить на латышском. Об этом в рамках программы "Разворот" на радио Baltkom сказала министр культуры Латвии Даце Мелбарде. В то же время, она рассказала, при каких обстоятельствах переходит на русский.

"Министерство культуры ответственно за интеграционную политику и мы регулярно проводим мониторинг знаний латышского языка в Латвии. Как свидетельствуют показатели последнего мониторинга, представители нацменьшинств свои знания латышского языка оценивают положительно. Более 90% людей, проживающих в Латвии, считают, что они понимают и знают латышский язык. В связи с чем я, как человек, почитающий госязык, считаю, что моей обязанностью является говорить с представителями нацменьшинств на латышском языке, таким образом укрепляя позиции государственного языка в нашей стране", - сказала Мелбарде.

Госпожа министр также рассказала, что в быту она не говорит на русском языке, так как не видит в этом необходимости.

"Мне надо признать, что мне негде говорить на русском. Люди, с которыми я встречаюсь в быту, общаются на латышском. Кстати, в моем круге общения есть и русские люди, которые очень хорошо говорят по-латышски. По всей видимости, это какое-то поколение, которое хорошо знает латышский язык. У моей сестры есть близкие друзья, которые по национальности являются русскими и они все прекрасно говорят на латышском. У меня были студенты разных национальностей с хорошими знаниями латышского. Поэтому в моей жизни никогда не возникало проблем при общении на латышском языке с представителями нацменьшинств, проживающими в Латвии", - сказала Мелбарде.

По словам министра, в силу своих обязанностей, при посещении других стран, ей приходится использовать в общении свои познания в русском.

"Другое дело, когда я нахожусь в командировках, например, в Грузии, на Украине, в Белоруссии или Узбекистане, где по работе возникает необходимость говорить на русском языке. В частности, мне приходилось давать интервью на русском языке на белорусском телевидении. При этом мне не так просто говорить на русском языке на профессиональные темы, для этого нужна предварительная подготовка. Язык - это ценность и, если можно лучше на русском объяснить процессы в Латвии, то в таком случае, надо использовать эти знания", - подчеркнула гостья Baltkom.

На вопрос, перейдет ли госпожа Мелбарде на русский язык, если это потребуют определенные обстоятельства, министр ответила утвердительно.

"Это зависит от различных ситуаций и от отношения самих людей. Например, я сталкивалась и с агрессивным отношением. Но, если, например, в аптеке какая-то пожилая женщина очень любезно и сердечно извинится, что не понимает по-латышски и не может что-то прочитать, я ей обязательно помогу", - сказала политик.