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Звезда интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров в ходе программы "Абонент доступен" на радио Baltkom признался в антипатии к одному из мэтров игры Александру Друзю.

"Я просто не уважаю Александра Абрамовича Друзя. Считаю его человеком недостойным. Что значит помирится? Мы не ходим друг к другу на день рождения, в гости. Я просто не буду его считать приличным человеком. Он может обо мне говорить то же самое. Мы не собираемся с ним вместе ездить в путешествия, поздравлять друг-друга с Рождеством и Новым годом. Поздороваться можно, как воспитанные люди, а так...", - сказал Аскеров.

Также высказался Аскеров и об отношениях с ведущих ЧГК Борисом Крюком.

"Обычные взаимоотношения ведущего и игрока. Ровные, обычные отношения. Если бы мы друг друга не уважали, то не пересекались бы на одной площадке", - сказал герой программы "Абонент доступен".

Напомним, в марте 2016 года между Аскеровым и Друзем произошел скандал. Во время эфира интеллектуальной игры "Что? Где? Когда" на "Первом канале" разгорелся жаркий спор из-за неоднозначного ответа на вопрос "о помидорах", который дала участница команды Ровшана Аскерова Алена Блинова.

Отвечая на вопрос, знаток дал более развернутый и чуть более пространный ответ, чем ожидал ведущий. Из-за этого он не засчитал ответ и решил оставить победу за телезрителем. Однако мнение ведущего не разделили многие присутствовавшие в зале эксперты, хотя тот утверждал, что правильный ответ "слово в слово" прозвучал во время обсуждения, однако при итоговом озвучивании был завуалирован сложными формулировками. С мнением ведущего был согласен один из мэтров игры - Александр Друзь.

После эфира корреспондент канала "Игра-ТВ" решил спросить у Ровшана Аскерова, как он относится к словам Друзя о том, что его можно уважать за отсутствие боязни потерять репутацию на глазах у миллионов телезрителей. В ответ капитан команды резко заявил, что его не волнует мнение Друзя, отметив, что у последнего и вовсе нет никакой репутации.

Далее в кадре появляется сам Александр Друзь, повторивший свое мнение относительно репутации Ровшана Аскерова. Тем самым он вызвал со стороны своего оппонента бурную реакцию. Вся ссора между интеллектуалами была опубликована на YouTube.