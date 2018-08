Эксклюзив |

Латвийские пользователи социальной сети Twitter активно комментируют новость о закрытии в Facebook страницы, посвященной латышским легионерам.

В основном, латвийцы сходятся во мнении, что в интернете не следует хранить ценные данные или же обязательно делать копии необходимых материалов на свои носители, а исторические свидетельства передавать в архив.

"Четкое напоминание для тётенек, которым кажется, что выражение "у меня все фотографии хранятся в интернете" отличается от фразы "у меня все деньги хранятся на гвозде в вокзальном туалете". Информация, которую бесплатно "хранит" какой-то хороший дядя, рано или поздно пропадет", - считает специалист по общественным отношениям Марцис Бендикс.

"Вот так! Это мой ответ тем, кто удивляется, почему не использую социальные сети для публикаций. Лучше я буду писать там, где сама могу определять, что, когда и почему пишу или не пишу. Facebook & Co может преподнести неприятные сюрпризы, как было сделано со страницей, посвященной памяти легионеров", - пишет журналист, публицист Ивета Буйке.

"Вообще такие свидетельства надо передавать в исторический архив. Там сделают копии во всех форматах", - считает пользователь Dace Dzene‏.

"Не надо путать две вещи – хранение данных и популяризацию содержания. Если бы администраторы группы регулярно сохраняли опубликованные материалы, не было бы большой беды", - считает пользователь Jānis‏.

"Это напоминание для тех, кто думает, что существует свобода слова, а также доказательство того, что историю все время пытаются переделать, замолчать, приукрасить", - считает пользователь Chiulju Pussala.

"Нужно быть довольно большим дауном, чтобы создать в фейсбуке такую группу. Иногда становится смешно, когда узнаешь, что латыши там ищут. Что, действительно ничего другого нет в мире?", - пишет пользователь Ģirts Birziņš.

"Может еще случится так, что твой блог на всю страну объявят порталом фейковым новостей и прибором для политического зомбирования", - указывает пользователь Jānis Rubenis.

Запись о закрытии страницы, посвященной латышским легионерам, появилась и на англоязычной странице TheNewNationalism в соцсети Twitter.

"Позор и невежество: Facebook закрыл страницу, посвященную латышским легионерам - самоотверженным бойцам против кровавого коммунистического режима", - сказано на странице TheNewNationalism.

Disgrace and ignorance: @facebook has closed a page dedicated to Latvian legionaries - selfless fighters against the bloody communist regime.https://t.co/vTxJnWr3ZD