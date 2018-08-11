"Деньги храню в туалете": в Twitter обсуждают закрытие страницы о легионерах (14)

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Эксклюзив | 11 августа 2018 года, 20:33

Латвийские пользователи социальной сети Twitter активно комментируют новость о закрытии в Facebook страницы, посвященной латышским легионерам.

В основном, латвийцы сходятся во мнении, что в интернете не следует хранить ценные данные или же обязательно делать копии необходимых материалов на свои носители, а исторические свидетельства передавать в архив.

"Четкое напоминание для тётенек, которым кажется, что выражение "у меня все фотографии хранятся в интернете" отличается от фразы "у меня все деньги хранятся на гвозде в вокзальном туалете". Информация, которую бесплатно "хранит" какой-то хороший дядя, рано или поздно пропадет", - считает специалист по общественным отношениям Марцис Бендикс.

"Вот так! Это мой ответ тем, кто удивляется, почему не использую социальные сети для публикаций. Лучше я буду писать там, где сама могу определять, что, когда и почему пишу или не пишу. Facebook & Co может преподнести неприятные сюрпризы, как было сделано со страницей, посвященной памяти легионеров", - пишет журналист, публицист Ивета Буйке.

"Вообще такие свидетельства надо передавать в исторический архив. Там сделают копии во всех форматах", - считает пользователь Dace Dzene‏.

"Не надо путать две вещи – хранение данных и популяризацию содержания. Если бы администраторы группы регулярно сохраняли опубликованные материалы, не было бы большой беды", - считает пользователь Jānis‏.

"Это напоминание для тех, кто думает, что существует свобода слова, а также доказательство того, что историю все время пытаются переделать, замолчать, приукрасить", - считает пользователь Chiulju Pussala.

"Нужно быть довольно большим дауном, чтобы создать в фейсбуке такую группу. Иногда становится смешно, когда узнаешь, что латыши там ищут. Что, действительно ничего другого нет в мире?", - пишет пользователь Ģirts Birziņš.

"Может еще случится так, что твой блог на всю страну объявят порталом фейковым новостей и прибором для политического зомбирования", - указывает пользователь Jānis Rubenis.

Запись о закрытии страницы, посвященной латышским легионерам, появилась и на англоязычной странице TheNewNationalism в соцсети Twitter.

"Позор и невежество: Facebook закрыл страницу, посвященную латышским легионерам - самоотверженным бойцам против кровавого коммунистического режима", - сказано на странице TheNewNationalism.

Напомним, как уже писал Mixnews, социальная сеть Facebook закрыла крупнейшую страницу, посвященную историческим свидетельствам и памяти об участниках Латышского добровольческого легиона СС, на которой публиковались фотографии солдат, воспоминания из газет, книг и семейных архивов.

Часть опубликованных материалов удалось спасти, но часть пропала, рассказал один из администраторов группы Марис Юрциньш. Он направил жалобу в Facebook, но ответа пока не получил.

Комментарии 14
Короче1 час назад
латышский Твиттер обиделся на интернет.))))
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Насчёт символики56 минут назад
Ну , не так, чтобы разрешили - При этом запрещенные символы должны иметь "социально адекватное" применение в видеоиграх. Это означает, что нацистская символика должна служить художественным или научным целям или реконструировать конкретные исторические события, отметили в организации.
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456745671 час назад
В Германии недавно разрешили нацистскую символику,
http://www.mixnews.lv/ru/world/news/241909_v-germanii-razreshili-videoigry-s-nacistskoj-simvolikoj/

а Фейсбук закрыл фашистскую страницу легионеров СС.

Налицо явное противостояние анти-фашистких сил с возрождающимся нацизмом в Европе.

Не нужно быть пророком, чтобы представить как Американцы и Русские, несмотря на сложности в их отношениях, вновь привведут в чувство симптизирущих фашизму в Германии и в других странах.

Не стоит заблуждаться, как только тяфкающие нацики начнут вновь представлять реальную опасность им очень действенно напомнят их историю и поставят их на полагающееся им место.
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