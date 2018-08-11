Эксклюзив |

Латвийские пользователи социальной сети Twitter активно комментируют новость о закрытии в Facebook страницы, посвященной латышским легионерам.

В основном, латвийцы сходятся во мнении, что в интернете не следует хранить ценные данные или же обязательно делать копии необходимых материалов на свои носители, а исторические свидетельства передавать в архив.

"Четкое напоминание для тётенек, которым кажется, что выражение "у меня все фотографии хранятся в интернете" отличается от фразы "у меня все деньги хранятся на гвозде в вокзальном туалете". Информация, которую бесплатно "хранит" какой-то хороший дядя, рано или поздно пропадет", - считает специалист по общественным отношениям Марцис Бендикс.

Ciets atgādinājums antiņiem, kuriem šķiet, ka teiciens "man visas bildes glabājas i-netā" atšķiras no "man nauda glabājas stacijas tualetē uz nagliņas": info, ko bez maksas "glabā" kāds labais onka, agri vai vēlu pazudīs: https://t.co/CNA5pzEfYJ — Mārcis Bendiks (@mbendiks) August 10, 2018

"Вот так! Это мой ответ тем, кто удивляется, почему не использую социальные сети для публикаций. Лучше я буду писать там, где сама могу определять, что, когда и почему пишу или не пишу. Facebook & Co может преподнести неприятные сюрпризы, как было сделано со страницей, посвященной памяти легионеров", - пишет журналист, публицист Ивета Буйке.

Re nu! Atbilde tiem, kuri brīnās, ka neizmantoju soctīklus publikācijām.

Labāk rakstu tur, kur pati varu noteikt, ko, kad un kapēc rakstu vai nerakstu.

Facebook & Co. var sagādāt nepatīkamus pārsteigumus, kā tagad leģionāru piemiņas lapai. https://t.co/yp5iUvfvYy — Iveta Buiķe (@IvetaBuike) August 10, 2018

"Вообще такие свидетельства надо передавать в исторический архив. Там сделают копии во всех форматах", - считает пользователь Dace Dzene‏.

Vispār tādas liecības ir jānodod vēstures arhīviem, tur nokopēs visos formātos. — Dace Dzene (@DzeneDace) August 11, 2018

"Не надо путать две вещи – хранение данных и популяризацию содержания. Если бы администраторы группы регулярно сохраняли опубликованные материалы, не было бы большой беды", - считает пользователь Jānis‏.

Nejaucam kopā 2 lietas.

Datu glabāšanu un satura popularizēšanu. Ja admini būtu regulāri arhivējuši publicēto saturu, liela bēda nebūtu. — Jānis (@garamgajejs) August 10, 2018

"Это напоминание для тех, кто думает, что существует свобода слова, а также доказательство того, что историю все время пытаются переделать, замолчать, приукрасить", - считает пользователь Chiulju Pussala.

Šis ir atgādinājums arī tiem, kuri iedomājas, ka esksistē vārda brīvība. — Chiulju Pussala (@ChiuljuPussala) August 10, 2018

Un pierādījums tam, ka vēsturi visu laiku mēģina pārveidot, noklusēt, izpušķot. — Chiulju Pussala (@ChiuljuPussala) August 10, 2018

"Нужно быть довольно большим дауном, чтобы создать в фейсбуке такую группу. Иногда становится смешно, когда узнаешь, что латыши там ищут. Что, действительно ничего другого нет в мире?", - пишет пользователь Ģirts Birziņš.

Ir jābūt diezgan lielam daunim, lai Facebookā izvietotu šādu domubiedru grupu. Reizēm tas ir smieklīgi, par ko latvieši interesējas Facebookā. Tiešām nekā cita pasaulē nav? — Ģirts Birziņš (@nostradamusboy) August 10, 2018

"Может еще случится так, что твой блог на всю страну объявят порталом фейковым новостей и прибором для политического зомбирования", - указывает пользователь Jānis Rubenis.

Nu nesaki gan, vēl ir variants, ka tavu blogu visas valsts priekšā nodēvē par fake news un polit.zombēšanas iekārtu - https://t.co/e2DDLwA0uL — Jānis Rubenis (@JanisRubenis2) August 10, 2018

Запись о закрытии страницы, посвященной латышским легионерам, появилась и на англоязычной странице TheNewNationalism в соцсети Twitter.

"Позор и невежество: Facebook закрыл страницу, посвященную латышским легионерам - самоотверженным бойцам против кровавого коммунистического режима", - сказано на странице TheNewNationalism.

Disgrace and ignorance: @facebook has closed a page dedicated to Latvian legionaries - selfless fighters against the bloody communist regime.https://t.co/vTxJnWr3ZD — TheNewNationalism (@New_Nationalism) 10 августа 2018 г.

Напомним, как уже писал Mixnews, социальная сеть Facebook закрыла крупнейшую страницу, посвященную историческим свидетельствам и памяти об участниках Латышского добровольческого легиона СС, на которой публиковались фотографии солдат, воспоминания из газет, книг и семейных архивов.

Часть опубликованных материалов удалось спасти, но часть пропала, рассказал один из администраторов группы Марис Юрциньш. Он направил жалобу в Facebook, но ответа пока не получил.