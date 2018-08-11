"Деньги храню в туалете": в Twitter обсуждают закрытие страницы о легионерах (14)
Латвийские пользователи социальной сети Twitter активно комментируют новость о закрытии в Facebook страницы, посвященной латышским легионерам.
В основном, латвийцы сходятся во мнении, что в интернете не следует хранить ценные данные или же обязательно делать копии необходимых материалов на свои носители, а исторические свидетельства передавать в архив.
"Четкое напоминание для тётенек, которым кажется, что выражение "у меня все фотографии хранятся в интернете" отличается от фразы "у меня все деньги хранятся на гвозде в вокзальном туалете". Информация, которую бесплатно "хранит" какой-то хороший дядя, рано или поздно пропадет", - считает специалист по общественным отношениям Марцис Бендикс.
Ciets atgādinājums antiņiem, kuriem šķiet, ka teiciens "man visas bildes glabājas i-netā" atšķiras no "man nauda glabājas stacijas tualetē uz nagliņas": info, ko bez maksas "glabā" kāds labais onka, agri vai vēlu pazudīs: https://t.co/CNA5pzEfYJ— Mārcis Bendiks (@mbendiks) August 10, 2018
"Вот так! Это мой ответ тем, кто удивляется, почему не использую социальные сети для публикаций. Лучше я буду писать там, где сама могу определять, что, когда и почему пишу или не пишу. Facebook & Co может преподнести неприятные сюрпризы, как было сделано со страницей, посвященной памяти легионеров", - пишет журналист, публицист Ивета Буйке.
Re nu! Atbilde tiem, kuri brīnās, ka neizmantoju soctīklus publikācijām.— Iveta Buiķe (@IvetaBuike) August 10, 2018
Labāk rakstu tur, kur pati varu noteikt, ko, kad un kapēc rakstu vai nerakstu.
Facebook & Co. var sagādāt nepatīkamus pārsteigumus, kā tagad leģionāru piemiņas lapai. https://t.co/yp5iUvfvYy
"Вообще такие свидетельства надо передавать в исторический архив. Там сделают копии во всех форматах", - считает пользователь Dace Dzene.
Vispār tādas liecības ir jānodod vēstures arhīviem, tur nokopēs visos formātos.— Dace Dzene (@DzeneDace) August 11, 2018
"Не надо путать две вещи – хранение данных и популяризацию содержания. Если бы администраторы группы регулярно сохраняли опубликованные материалы, не было бы большой беды", - считает пользователь Jānis.
Nejaucam kopā 2 lietas.— Jānis (@garamgajejs) August 10, 2018
Datu glabāšanu un satura popularizēšanu. Ja admini būtu regulāri arhivējuši publicēto saturu, liela bēda nebūtu.
"Это напоминание для тех, кто думает, что существует свобода слова, а также доказательство того, что историю все время пытаются переделать, замолчать, приукрасить", - считает пользователь Chiulju Pussala.
Šis ir atgādinājums arī tiem, kuri iedomājas, ka esksistē vārda brīvība.— Chiulju Pussala (@ChiuljuPussala) August 10, 2018
Un pierādījums tam, ka vēsturi visu laiku mēģina pārveidot, noklusēt, izpušķot.— Chiulju Pussala (@ChiuljuPussala) August 10, 2018
"Нужно быть довольно большим дауном, чтобы создать в фейсбуке такую группу. Иногда становится смешно, когда узнаешь, что латыши там ищут. Что, действительно ничего другого нет в мире?", - пишет пользователь Ģirts Birziņš.
Ir jābūt diezgan lielam daunim, lai Facebookā izvietotu šādu domubiedru grupu. Reizēm tas ir smieklīgi, par ko latvieši interesējas Facebookā. Tiešām nekā cita pasaulē nav?— Ģirts Birziņš (@nostradamusboy) August 10, 2018
"Может еще случится так, что твой блог на всю страну объявят порталом фейковым новостей и прибором для политического зомбирования", - указывает пользователь Jānis Rubenis.
Nu nesaki gan, vēl ir variants, ka tavu blogu visas valsts priekšā nodēvē par fake news un polit.zombēšanas iekārtu - https://t.co/e2DDLwA0uL— Jānis Rubenis (@JanisRubenis2) August 10, 2018
Запись о закрытии страницы, посвященной латышским легионерам, появилась и на англоязычной странице TheNewNationalism в соцсети Twitter.
"Позор и невежество: Facebook закрыл страницу, посвященную латышским легионерам - самоотверженным бойцам против кровавого коммунистического режима", - сказано на странице TheNewNationalism.
Disgrace and ignorance: @facebook has closed a page dedicated to Latvian legionaries - selfless fighters against the bloody communist regime.https://t.co/vTxJnWr3ZD— TheNewNationalism (@New_Nationalism) 10 августа 2018 г.
Напомним, как уже писал Mixnews, социальная сеть Facebook закрыла крупнейшую страницу, посвященную историческим свидетельствам и памяти об участниках Латышского добровольческого легиона СС, на которой публиковались фотографии солдат, воспоминания из газет, книг и семейных архивов.
Часть опубликованных материалов удалось спасти, но часть пропала, рассказал один из администраторов группы Марис Юрциньш. Он направил жалобу в Facebook, но ответа пока не получил.
http://www.mixnews.lv/ru/world/news/241909_v-germanii-razreshili-videoigry-s-nacistskoj-simvolikoj/
а Фейсбук закрыл фашистскую страницу легионеров СС.
Налицо явное противостояние анти-фашистких сил с возрождающимся нацизмом в Европе.
Не нужно быть пророком, чтобы представить как Американцы и Русские, несмотря на сложности в их отношениях, вновь привведут в чувство симптизирущих фашизму в Германии и в других странах.
Не стоит заблуждаться, как только тяфкающие нацики начнут вновь представлять реальную опасность им очень действенно напомнят их историю и поставят их на полагающееся им место.